Что слушать: главные музыкальные фестивали лета и начала осени 2022-го в Петербурге

Опенэйры, сборники концертов и прочие музыкальные смотры проходят в этом году без пандемийных ограничений (хотя и с корректировкой лайн-апов из-за текущей политической ситуации). Мы составили практичную подборку фестивалей на любой музыкальный вкус — кого, где и когда слушать в летнем сезоне (и начале осеннего).
Репетиции балета «Двенадцать»
«Звезды белых ночей»
Традиционный классический музыкальный смотр Мариинского театра уже почти завершился. Но главные его события подготовили к финалу (ведь кода важнее всего!). Так, 14 и 15 июля на Новой сцене театра будет долгожданная премьера — балет «Двенадцать» в хореографии Александра Сергеева на музыку Бориса Тищенко (по революционной поэме Блока). Костюмы и сценографию для постановки придумывал дизайнер Леонид Алексеев, за свет отвечал Константин Бинкин.
Также впереди, например, концерт оркестра Мариинки с приглашенным иранским дирижером Александром (Али) Рахбари — они исполнят симфонию №5 Шостаковича и сюиту «Шехеразада» Римского-Корсакова (8 июля).
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До 17 июля, Мариинский театр
Gamma
Фестиваль на стыке техно и медиа-искусства от идеолога Ивана Логоса и его промокомьюнити m_division пройдет в седьмой раз. Первый день, 8 июля, тренировочный и разминочный — он называется Gamma_PERFORMANCE и будет в новом пространстве Lumion на Кожевенной линии, 30. Это тотальная инсталляция, созданная с помощью 15 проекторов и многоканального звука, где сыграют Tonoptik, Pavel Dodonov и Weltschmerz.
Основные же события намечены на субботу и воскресенье — на неизменной площадке: заводе им. Степана Разина. В лайн-апе — основатели барселонского фестиваля Ombra, создатели техно-лейбла Death Bell Records, локальные герои Ivan Logos, Lena Popova, представители Roots United Crew и многие-многие-многие другие. 9 июля будет сразу пять сцен, 10-го — три (но не менее выдающиеся!).
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С 8 по 10 июля, Lumion, Завод им. Степана Разина
Roof Fest
Летний музыкальный проект традиционно проходит как серия отдельных концертов. Этот сезон для фестиваля уже одиннадцатый. Обязательное условие, как легко догадаться по названию: все музыкальные перфомансы проходят на крышах Петербурга. Уже несколько лет основная локация фестиваля — их собственная площадка Roof Place на Кожевенной линии. (Потому что лайвы лучше всего слушать с видом на Финский залив!) В этом году на фестивале уже выступили, например, KREC и 25/17. Впереди — Ева Польна (9 июля), Therr Maitz (13 июля), Рита Dакота (19 июля), Лолита (21 июля), «Сурганова и Оркестр» (29 июля), Вячеслав Бутусов (13 августа), IOWA (2 сентября) и многие другие.
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До сентября, Roof Place
ВИА «Пролетарское танго»
«По дворам»
Клуб «Космонавт» и агентство music.code запустили в Петербурге свой летний музыкальный проект «По дворам». Правда те самые «дворы» выбирают тщательно. Чаще всего это специально оборудованные площадки. Например, открытие было в Гостином дворе — с лайвом Антохи МС, а группа «Кирпичи» выступила в «К-30». Дальше внутреннее пространство Гостиного двора и останется основной локацией: 9 июля тут будет ВИА «Пролетарское танго», 22 июля — «Ундервуд», 6 августа — Варвара Визбор.
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До августа, Гостиный двор, «К-30»
Summer Music Park
Все главные составляющие ежегодного опенэйра перечислены в его названии: это всегда лето, музыка и парк. Если с первым, сезонным, компонентом все ясно, то про второе и третье стоит рассказать подробнее. Музыка на этот раз — это семь концертов разных жанров. Например, пианист Борис Березовский исполнит Бетховена и Чайковского, Станислав Чигадаев и его Big Band — джазовые версии популярных киномелодий, а камерный оркестр Мариинского театра — «Времена года» Вивальди. А «парк» — это Ботанический сад, в котором еще можно будет застать цветение пионов, роз и жасмина.
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С 11 по 17 июля, Ботанический сад
«Бродский Drive»
У еще одного традиционного летнего петербургского опенэйра в этом году более чем весомый инфоповод — столетие джаза в России. (Отсчет ведут от московского концерта Валентина Парнаха 1 октября 1922 года.) Поэтому тут прозвучат все возможные вариации этого музыкального жанра: от классики, блюза и фанка до латиноамериканских и фолк-интерпретаций, соула и фьюжена. Выступят, например, валторнист Аркадий Шилклопер, певец и исследователь русского фольклора Сергей Старостин вместе с контрабасистом Владимиром Волковым, квартет Дмитрия Сабурова при участии саксофониста из Техаса Армира Ли и Давида Голощекина, группа Dizzy Dutch Duck тромбониста Антона Боярских, усиленная духовой секцией оркестра Института Культуры Nord West Big Band, и многие другие.
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С 15 по 17 июля, Сад Фонтанного дома
«Курорт»
Хотя формально фестиваль столичного Центра Вознесенского в Комарове не совсем про музыку, такие перфомансы тут тоже будут. Ожидаемо, с поэтической компонентой. Так, в отдельном концерте выступят Павел Пепперштейн, Олег Гаркуша («АукцЫон»), Павел Заруцкий, Шиш Брянский и Баир Дугаров. На пляже прозвучатn экспериментальные и эмбиент-сеты от Foam, Renks, Celte (TEST FM) и рэп Михаила Феничева (2H Company, «ЕстьЕстьЕсть»). Также в программе — проект «Двое в городе» со стихами Вознесенского, Кирсанова и Ахмадулиной актрисы Ольги Дзусовой и пианиста Алексея Гориболя и лайв Николая Воронова, автора хита «Белая стрекоза любви».
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С 16 по 17 июля, Комарово
The Hatters
VKFest
На этот раз фестиваль соцсети «ВКонтакте» пройдет сразу в трех городах. Помимо Петербурга, это Москва и Сочи. Выступления при этом будут транслировать перекрестно во всех — с помощью видеосвязи. У нас живьем можно услышать Басту, «Зверей», The Hatters, Zivert, Wildways, Антоху МС, SLAVA MARLOW, Feduk и многих других. Традиционно у опенэйра есть и блогерская часть (для тех блогеров, что еще не запели). А еще обещают лекции, видеоигры и настолки, тест-драйв мотоциклов и авто, квизы и фуд-корт с тщательно продуманным меню на любой вкус.
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С 23 по 24 июля, Парк 300-летия Санкт-Петербурга
Zoloto
Summer Sound Festival
Помимо своего собственного фестиваля, крыша Roof Place с видом на Финский залив также принимает проект Summer Sound Festival от концертного агентства Northern Sound, который впервые пройдет параллельно с Москвой и в Петербурге. Среди участников — сплошь хедлайнеры музыкальной инди-сцены: от Zoloto до Sirotkin. Формат при этом — полноценные отдельные концерты под открытым небом.
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До 20 августа, Roof Place
«Флагшток»
Летний проект от концертного агентства NCA играет на ностальгии по поп-музыке 1990-х и нулевых. На открытии тут выступали A'Studio, впереди — Владимир Кузьмин, совместный концерт «Иванушек International» и «Отпетых мошенников» (можно наконец-то определиться, кто же лучше звучит живьем или по чьим хитам вы скучали больше) и также двойной перфоманс от Шуры и группы Reflex. Все это — с видом на акваторию Невской губы (и во время закатов!).
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До августа, «Флагшток» (рядом с метро «Зенит»)
«Ленинградские мосты»
В начале осени вместо грусти из-за того, что вот и лето прошло, словно и не бывало, можно подпевать и подтанцовывать участникам фестиваля со свободным входом на мостах города, придуманного лидером ВИА «Пролетарское танго» Дмитрием Караневским. Полный лайн-ап пока не раскрывается, но среди участников уже озвучили Тосю Чайкину и Zoloto. Также наверняка здесь можно будет услышать участников лаборатории для молодых музыкантов и победителей конкурса джазовых аранжировщиков (да, теперь «Ленинградские мосты» это не просто сам фестиваль). Еще обещают лекции о музыке и современном искусстве. Например, в прошлом году тут выступала наш любимый музыковед Анна Виленская.
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Со 2 по 4 сентября, мосты города
Present Perfect
Потянув какое-то время интригу, а будет ли вообще Present Perfect в этом году, организаторы фестиваля электронной музыки (и искусства вокруг нее), формация Roots United, выступили с радостным анонсом, что все-таки да. Правда, кто именно будет в лайн-апе, пока по-прежнему держат в секрете. Первую информацию сообщат 18 июля — но, не сомневаемся, что и в этот раз получится нетривиально. Фестиваль сохранит трехдневный формат и будет завершающим событием летних концертов, сетов и лайвов в «К-30».
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Со 2 по 4 сентября, «К-30» и «Брусницын»
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