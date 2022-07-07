Что слушать: главные музыкальные фестивали лета и начала осени 2022-го в Петербурге

Gamma

Фестиваль на стыке техно и медиа-искусства от идеолога Ивана Логоса и его промокомьюнити m_division пройдет в седьмой раз. Первый день, 8 июля, тренировочный и разминочный — он называется Gamma_PERFORMANCE и будет в новом пространстве Lumion на Кожевенной линии, 30. Это тотальная инсталляция, созданная с помощью 15 проекторов и многоканального звука, где сыграют Tonoptik, Pavel Dodonov и Weltschmerz.

Основные же события намечены на субботу и воскресенье — на неизменной площадке: заводе им. Степана Разина. В лайн-апе — основатели барселонского фестиваля Ombra, создатели техно-лейбла Death Bell Records, локальные герои Ivan Logos, Lena Popova, представители Roots United Crew и многие-многие-многие другие. 9 июля будет сразу пять сцен, 10-го — три (но не менее выдающиеся!).

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С 8 по 10 июля, Lumion, Завод им. Степана Разина