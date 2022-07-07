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Музыка

Что слушать: главные музыкальные фестивали лета и начала осени 2022-го в Петербурге

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Опенэйры, сборники концертов и прочие музыкальные смотры проходят в этом году без пандемийных ограничений (хотя и с корректировкой лайн-апов из-за текущей политической ситуации). Мы составили практичную подборку фестивалей на любой музыкальный вкус — кого, где и когда слушать в летнем сезоне (и начале осеннего).

предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Репетиции балета «Двенадцать»

«Звезды белых ночей»

Традиционный классический музыкальный смотр Мариинского театра уже почти завершился. Но главные его события подготовили к финалу (ведь кода важнее всего!). Так, 14 и 15 июля на Новой сцене театра будет долгожданная премьера — балет «Двенадцать» в хореографии Александра Сергеева на музыку Бориса Тищенко (по революционной поэме Блока). Костюмы и сценографию для постановки придумывал дизайнер Леонид Алексеев, за свет отвечал Константин Бинкин.

Также впереди, например, концерт оркестра Мариинки с приглашенным иранским дирижером Александром (Али) Рахбари — они исполнят симфонию №5 Шостаковича и сюиту «Шехеразада» Римского-Корсакова (8 июля).

Подробнее здесь. 

До 17 июля, Мариинский театр

предоставлен Gamma

Gamma

Фестиваль на стыке техно и медиа-искусства от идеолога Ивана Логоса и его промокомьюнити m_division пройдет в седьмой раз. Первый день, 8 июля, тренировочный и разминочный — он называется Gamma_PERFORMANCE и будет в новом пространстве Lumion на Кожевенной линии, 30. Это тотальная инсталляция, созданная с помощью 15 проекторов и многоканального звука, где сыграют Tonoptik, Pavel Dodonov и Weltschmerz.

Основные же события намечены на субботу и воскресенье — на неизменной площадке: заводе им. Степана Разина. В лайн-апе — основатели барселонского фестиваля Ombra, создатели техно-лейбла Death Bell Records, локальные герои Ivan Logos, Lena Popova, представители Roots United Crew и многие-многие-многие другие. 9 июля будет сразу пять сцен, 10-го — три (но не менее выдающиеся!).

Подробнее здесь. 

С 8 по 10 июля, Lumion, Завод им. Степана Разина

предоставлено Roof Fest

Roof Fest

Летний музыкальный проект традиционно проходит как серия отдельных концертов. Этот сезон для фестиваля уже одиннадцатый. Обязательное условие, как легко догадаться по названию: все музыкальные перфомансы проходят на крышах Петербурга. Уже несколько лет основная локация фестиваля — их собственная площадка Roof Place на Кожевенной линии. (Потому что лайвы лучше всего слушать с видом на Финский залив!) В этом году на фестивале уже выступили, например, KREC и 25/17. Впереди — Ева Польна (9 июля), Therr Maitz (13 июля), Рита Dакота (19 июля), Лолита (21 июля), «Сурганова и Оркестр» (29 июля), Вячеслав Бутусов (13 августа), IOWA (2 сентября) и многие другие.

Подробнее здесь. 

До сентября, Roof Place

предоставлено ВИА «Пролетарское танго»

ВИА «Пролетарское танго»

«По дворам»

Клуб «Космонавт» и агентство music.code запустили в Петербурге свой летний музыкальный проект «По дворам». Правда те самые «дворы» выбирают тщательно. Чаще всего это специально оборудованные площадки. Например, открытие было в Гостином дворе — с лайвом Антохи МС, а группа «Кирпичи» выступила в «К-30». Дальше внутреннее пространство Гостиного двора и останется основной локацией: 9 июля тут будет ВИА «Пролетарское танго», 22 июля — «Ундервуд», 6 августа — Варвара Визбор.

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До августа, Гостиный двор, «К-30»

предоставлено пресс-службой Ботанического сада

Summer Music Park

Все главные составляющие ежегодного опенэйра перечислены в его названии: это всегда лето, музыка и парк. Если с первым, сезонным, компонентом все ясно, то про второе и третье стоит рассказать подробнее. Музыка на этот раз — это семь концертов разных жанров. Например, пианист Борис Березовский исполнит Бетховена и Чайковского, Станислав Чигадаев и его Big Band — джазовые версии популярных киномелодий, а камерный оркестр Мариинского театра — «Времена года» Вивальди. А «парк» — это Ботанический сад, в котором еще можно будет застать цветение пионов, роз и жасмина.

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С 11 по 17 июля, Ботанический сад

предоставлено пресс-службой фестиваля «Бродский Drive»

«Бродский Drive»

У еще одного традиционного летнего петербургского опенэйра в этом году более чем весомый инфоповод — столетие джаза в России. (Отсчет ведут от московского концерта Валентина Парнаха 1 октября 1922 года.) Поэтому тут прозвучат все возможные вариации этого музыкального жанра: от классики, блюза и фанка до латиноамериканских и фолк-интерпретаций, соула и фьюжена. Выступят, например, валторнист Аркадий Шилклопер, певец и исследователь русского фольклора Сергей Старостин вместе с контрабасистом Владимиром Волковым, квартет Дмитрия Сабурова при участии саксофониста из Техаса Армира Ли и Давида Голощекина, группа Dizzy Dutch Duck тромбониста Антона Боярских, усиленная духовой секцией оркестра Института Культуры Nord West Big Band, и многие другие.

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С 15 по 17 июля, Сад Фонтанного дома

предоставлено пресс-службой фестиваля "Курорт"

«Курорт»

Хотя формально фестиваль столичного Центра Вознесенского в Комарове не совсем про музыку, такие перфомансы тут тоже будут. Ожидаемо, с поэтической компонентой. Так, в отдельном концерте выступят Павел Пепперштейн, Олег Гаркуша («АукцЫон»), Павел Заруцкий, Шиш Брянский и Баир Дугаров. На пляже прозвучатn экспериментальные и эмбиент-сеты от Foam, Renks, Celte (TEST FM) и рэп Михаила Феничева (2H Company, «ЕстьЕстьЕсть»). Также в программе — проект «Двое в городе» со стихами Вознесенского, Кирсанова и Ахмадулиной актрисы Ольги Дзусовой и пианиста Алексея Гориболя и лайв Николая Воронова, автора хита «Белая стрекоза любви».

Подробнее здесь. 

С 16 по 17 июля, Комарово

Данил Ярощук

The Hatters

VKFest

На этот раз фестиваль соцсети «ВКонтакте» пройдет сразу в трех городах. Помимо Петербурга, это Москва и Сочи. Выступления при этом будут транслировать перекрестно во всех — с помощью видеосвязи. У нас живьем можно услышать Басту, «Зверей», The Hatters, Zivert, Wildways, Антоху МС, SLAVA MARLOW, Feduk и многих других. Традиционно у опенэйра есть и блогерская часть (для тех блогеров, что еще не запели). А еще обещают лекции, видеоигры и настолки, тест-драйв мотоциклов и авто, квизы и фуд-корт с тщательно продуманным меню на любой вкус.

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С 23 по 24 июля, Парк 300-летия Санкт-Петербурга

предоставлено пресс-службой Zoloto

Zoloto

Summer Sound Festival

Помимо своего собственного фестиваля, крыша Roof Place с видом на Финский залив также принимает проект Summer Sound Festival от концертного агентства Northern Sound, который впервые пройдет параллельно с Москвой и в Петербурге. Среди участников — сплошь хедлайнеры музыкальной инди-сцены: от Zoloto до Sirotkin. Формат при этом — полноценные отдельные концерты под открытым небом.

Подробнее здесь. 

До 20 августа, Roof Place

предоставлено NCA

«Флагшток»

Летний проект от концертного агентства NCA играет на ностальгии по поп-музыке 1990-х и нулевых. На открытии тут выступали A'Studio, впереди — Владимир Кузьмин, совместный концерт «Иванушек International» и «Отпетых мошенников» (можно наконец-то определиться, кто же лучше звучит живьем или по чьим хитам вы скучали больше) и также двойной перфоманс от Шуры и группы Reflex. Все это — с видом на акваторию Невской губы (и во время закатов!).

Подробнее здесь. 

До августа, «Флагшток» (рядом с метро «Зенит»)

предоставлено фестивалем "Ленинградские мосты"

«Ленинградские мосты»

В начале осени вместо грусти из-за того, что вот и лето прошло, словно и не бывало, можно подпевать и подтанцовывать участникам фестиваля со свободным входом на мостах города, придуманного лидером ВИА «Пролетарское танго» Дмитрием Караневским. Полный лайн-ап пока не раскрывается, но среди участников уже озвучили Тосю Чайкину и Zoloto. Также наверняка здесь можно будет услышать участников лаборатории для молодых музыкантов и победителей конкурса джазовых аранжировщиков (да, теперь «Ленинградские мосты» это не просто сам фестиваль). Еще обещают лекции о музыке и современном искусстве. Например, в прошлом году тут выступала наш любимый музыковед Анна Виленская.

Подробнее здесь.

Со 2 по 4 сентября, мосты города

предоставлено Roots United

Present Perfect

Потянув какое-то время интригу, а будет ли вообще Present Perfect в этом году, организаторы фестиваля электронной музыки (и искусства вокруг нее), формация Roots United, выступили с радостным анонсом, что все-таки да. Правда, кто именно будет в лайн-апе, пока по-прежнему держат в секрете. Первую информацию сообщат 18 июля — но, не сомневаемся, что и в этот раз получится нетривиально. Фестиваль сохранит трехдневный формат и будет завершающим событием летних концертов, сетов и лайвов в «К-30».

Подробнее здесь

Со 2 по 4 сентября, «К-30» и «Брусницын»

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Лето в Петербурге 2022

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