«Оказалось скоро, он — совсем не Зорро»: Шнуров и Ленинград выпустили новую песню про иноагента Невзорова*

В новой песне Шнуров сравнивает Невзорова с камнем, вышедшим из почки, и с глистом, вылезшим и залезшим понятно откуда и куда. Критика музыканта направлена на отъезд журналиста из страны: «Родина – сказал он – звук – главное идеи-с». Также артист не забыл упомянуть губернатора в новой композиции.

«У Беглова самый лучший, петербургский Чингачгук, нужно убежать из Рашки для начала хоть куда, чтобы шутки про какашки сочинять свободно там», — поет Шнуров.

В припеве группировка сравнивает Невзорова с литературным персонажем и подает это в стиле эспаньола: «Оказалось скоро, он — совсем не Зорро, не ускачет от позора гражданин Невзоров».

*внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

Напомним, группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров продолжает выпускать новые клипы на злободневные темы. В этот раз он сочинил песню про оспу обезьян.