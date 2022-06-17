МС Сенечка и SuperSanyc из «Всигме» выпустили совместный альбом «Rhymond Bounce vol. 1»

МС Сенечка продолжает экспериментировать со звучанием. Совместно с участником группы «Всигме» SuperSanyc хип-хоп артист выпустил альбом «Rhymond Bounce vol.1» — 11 треков, ставших результатом творческих экспериментов и приверженности к олдскульному хип-хопу.
«Rhymond Bounce vol.1» получился легким и на чистом флоу, с преобладанием ритмики. За весь саунд, включая сведение и мастеринг, отвечал МС Сенечка. «Каждый бит скрупулезно собирался на студии Powerhouse, использовались тайные техники и теневые приемы. Я взял большой кусок необработанного мрамора рурэпа и сделал из него классику, так что это мой «Давид», по крайней мере, на данный момент», — поделился артист.
Описывая альбом, SuperSanyc отмечает, что давно хотел сделать релиз, который отличался бы от его основного творчества. Задуманное было реализовано — на совместном альбоме музыканты выходят за рамки своего стиля и заново открывают слушателям себя. Экспериментируя со звучанием, МС Сенечка и SuperSanyc одновременно не теряют связь со своими главными источниками вдохновения — олдскульным хип-хопом и соулом.
Название альбома «Rhymond Bounce vol.1» дало словосочетание «Раймонд Баунс», придуманное SuperSanyc. Это одновременно и персонаж, и обозначение особой атмосферы между людьми. «Раймонд Баунс возникает, когда пересекается нечто интересное и совершенно новое. Прямо как мы с МС Сенечкой пересеклись на бешеном флоу. Когда напряжение в музыке или чем угодно достигает нужной «Раймонд Баунс» отметки, он просто туда подъезжает. Так случилось и с нами», — объясняет SuperSanyc.
Альбом МС Сенечки и SuperSanyc «Rhymond Bounce vol.1» доступен на всех цифровых площадках.
Напомним, весной 2021 года МС Сенечка выпустил мини-альбом «Космически земное приключение». Релиз познакомил слушателей с «повзрослевшим» музыкантом — на смену привычной беззаботности приходят рефлексия и легкая грусть с «космическим» звучанием. В августе петербуржцы TAPENIGHT и МС Сенечка записали фит «Хоуми». Солнечный и летний, он призывает улыбаться новому дню и проводить его с друзьями — послушайте прямо сейчас, а еще лучше последуйте совету музыкантов.
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