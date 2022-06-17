МС Сенечка и SuperSanyc из «Всигме» выпустили совместный альбом «Rhymond Bounce vol. 1»

Название альбома «Rhymond Bounce vol.1» дало словосочетание «Раймонд Баунс», придуманное SuperSanyc. Это одновременно и персонаж, и обозначение особой атмосферы между людьми. «Раймонд Баунс возникает, когда пересекается нечто интересное и совершенно новое. Прямо как мы с МС Сенечкой пересеклись на бешеном флоу. Когда напряжение в музыке или чем угодно достигает нужной «Раймонд Баунс» отметки, он просто туда подъезжает. Так случилось и с нами», — объясняет SuperSanyc.

Альбом МС Сенечки и SuperSanyc «Rhymond Bounce vol.1» доступен на всех цифровых площадках.

Напомним, весной 2021 года МС Сенечка выпустил мини-альбом «Космически земное приключение». Релиз познакомил слушателей с «повзрослевшим» музыкантом — на смену привычной беззаботности приходят рефлексия и легкая грусть с «космическим» звучанием. В августе петербуржцы TAPENIGHT и МС Сенечка записали фит «Хоуми». Солнечный и летний, он призывает улыбаться новому дню и проводить его с друзьями — послушайте прямо сейчас, а еще лучше последуйте совету музыкантов.