МС Сенечка рефлексирует и исследует космос в новом мини-альбоме «Космически земное приключение»

МС Сенечка, которого называют самым позитивным рэпером России, выпустил новый мини-альбом «Космически земное приключение». Релиз знакомит слушателей с «повзрослевшим» музыкантом — на смену привычной беззаботности приходят рефлексия и легкая грусть с «космическим» звучанием.
«Космически земное приключение» — своеобразная капсула времени. Это одновременно приключение и путешествие внутрь себя, из которого невозможно вернуться прежним. Что и демонстрирует музыкант, претерпевший внутренние изменения — на новом мини-альбоме от отходит от привычной для себя беззаботности и углубляется в рефлексию. Шесть треков на релизе передают ощущения легкой грусти и пустоты — такие же, какие возникают при мысли о космосе.
«Мне кажется, я с детства любил космос. Не сильно углублялся в эту тему, не изучал астрономию, но восхищался его бесконечной наполненностью и одновременно с этим пустотой. Поэтому и решил попробовать сделать ЕР с такой эстетикой. Этот EP — новый этап как для меня, так и для слушателя, надеюсь, ведь мы взрослеем вместе. Я всегда был открыт, но не для всех; сейчас же настало время показать чуть больше того, о чем думаю и какие чувства испытываю. Говорят, что это интересно, особенно — если знать контекст», — говорит МС Сенечка.
Молодого репера из Самары уже успели окрестить самым позитивным в России. К своему совершеннолетию Сеня Лисейчев записал две полноформатные пластинки — дебютный альбом «Хип-хоп будни» и «1989». Последний получился в лучших традициях олдскульного хип-хопа. Помогли ему в этом трио лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «ЛАУД» — записав совместную композицию «Битмарь». На карантине МС Сенечка выпустил «Вирусный трек» про коронавирус. «Здесь кто-то чихнул? Я покидаю вас!» — предлагаем вспомнить, как это было.
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