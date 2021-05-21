МС Сенечка рефлексирует и исследует космос в новом мини-альбоме «Космически земное приключение»

«Мне кажется, я с детства любил космос. Не сильно углублялся в эту тему, не изучал астрономию, но восхищался его бесконечной наполненностью и одновременно с этим пустотой. Поэтому и решил попробовать сделать ЕР с такой эстетикой. Этот EP — новый этап как для меня, так и для слушателя, надеюсь, ведь мы взрослеем вместе. Я всегда был открыт, но не для всех; сейчас же настало время показать чуть больше того, о чем думаю и какие чувства испытываю. Говорят, что это интересно, особенно — если знать контекст», — говорит МС Сенечка.

Молодого репера из Самары уже успели окрестить самым позитивным в России. К своему совершеннолетию Сеня Лисейчев записал две полноформатные пластинки — дебютный альбом «Хип-хоп будни» и «1989». Последний получился в лучших традициях олдскульного хип-хопа. Помогли ему в этом трио лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «ЛАУД» — записав совместную композицию «Битмарь». На карантине МС Сенечка выпустил «Вирусный трек» про коронавирус. «Здесь кто-то чихнул? Я покидаю вас!» — предлагаем вспомнить, как это было.