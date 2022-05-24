«Может, это мотороллер с печкой?»: Шнуров и «Ленинград» выпустили новый клип про «Москвич»

«Шо за чудо-юдо рыба-кит? Я уже такое видел где-то — по дороге едет и кипит. Странное, как Горбачева речи, сбоку мне напомнило утюг, с виду точно может покалечить, на нем раньше ездили на юг», — говорится в тексте песни.

В течение всего ролика разные люди пытаются помочь завести старый «Москвич» с «толкача», однако это удается сделать только к концу клипа. Машина проезжает пару метров и снова глохнет.

«Вспомним, под машину как прилечь-ка на все выходные в гараже. Страшно, но берем себя мы в руки и бежим с опаской в магазин, не нужным нам Volvo и Suzuki, выпуск Москвича уж на мази!» — поет Шнуров.

Напомним, группировка «Ленинград» вернется на большую сцену. Солист коллектива Сергей Шнуров заявил, что это «единоразовое событие». Концерт пройдет 10 сентября в «Лужниках».

Ранее группировка «Ленинград» и Сергей Шнуров выпустили новую песню на своем YouTube-канале под названием «Наша экономика». В ней он поет, в том числе, про кризис, санкции и импортозамещение.