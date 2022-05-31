Законопроект прописывает порядок проведения уличных выступлений, которые, в случае его принятия, должны будут согласовываться с правительством Петербурга. Уличных музыкантов обяжут выступать только в специально отведенных для этого местах, которые подразделяются на те, где проведение таких выступлений с использованием звукоусилителей суммарной мощностью более 1 киловатт и барабанных установок не допускается, и те, где данные инструменты разрешены. Перечень таких мест также будет определять Смольный.

Уличные выступления будут возможны только в случае соблюдения требований по содействию и поддержанию общественного порядка и безопасности, соблюдению санитарных норм и правил благоустройства.

Отдельно власти будут следить за тем, как соблюдаются «нормы общественной морали и нравственности». Уличные выступления не должны содержать «ненормативную лексику и призывов к экстремизму, пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной и иной исключительной нетерпимости, употреблению наркотиков, алкоголя, осуществлению иной противоправной деятельности».

За нарушение порядка и требований к проведению уличных выступлений предполагаются предупреждения или штрафы. В случае, если музыканты вознамерятся выступить без согласования с «уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга» месте или совершат иные нарушения, их как физических лиц будет ждать штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей, должностных — от 25 до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от 30 до 40 тысяч рублей, юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

Законопроект не распространяется на мероприятия, связанные с «событиями личного характера организатора мероприятия» — свадьбы, празднование дней рождения, траурные процессии и другие, публичные мероприятия, проводимые в соответствии с федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также общегородские мероприятия, религиозные обряды и церемонии.

Это не первая попытка Смольного регулировать деятельность уличных музыкантов. В сентябре 2020 года депутатами ЗакСа уже принимался проект закона о легализации выступлений уличных музыкантов. В ходе обсуждения законопроекта было предложено организовать порядка шести мест на Невском проспекте, где артисты смогли бы законно выступать — но время и место таких концертов им придется согласовывать. Позже идею узаконить выступления уличных музыкантов поддержал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Но при условии, что Комитет по культуре должен согласовывать все их концерты.