Проект закона о легализации уличных музыкантов вводит понятие «уличного выступления», «участника уличного выступления» и «места проведения уличного выступления». Несмотря на принятие законопроекта, его еще придется доработать — прописать порядок согласования выступлений, форму заявки и схему размещения предстоит исполнительным органам власти, в частности Комитету по культуре Петербурга.

Также автором инициативы, депутатом Денисом Четырбоком, предложено рассмотреть идею лицензирования деятельности уличных музыкантов и возможность их регистрации в качестве самозанятых. «По факту деятельность уличных музыкантов сейчас находится вне закона. Мы предлагаем сделать первый шаг и предусмотреть перечень мест в Санкт-Петербурге, где уличным музыкантам можно было бы выступать на законных основаниях», — отметил он.

Принятие закона может обернуться для музыкантов проблемами, в таком случае против Законодательного собрания «запоет весь Невский», приводит «Фонтанка» мнение депутатов. Так, Борис Вишневский заявил, что в такой форме законопроект не решает проблему — необходимо только составить список разрешенных для выступления мест и ограничить их громкость. Александр Рассудов отметил, что инициатива является попыткой урегулировать творческий процесс, «что недопустимо». А Максим Резник высказал опасения, что инициатива может оказаться такой же резонансной, как закон против «наливаек».

Напомним, законопроект о легализации выступлений уличных музыкантов был внесен на рассмотрение Законодательного собрания Петербурга в марте 2020 года. Предлагалось определить перечень мест для «проведения творческих выступлений» и максимальную продолжительность концертов. Ранее, в 2018 году, в городе также создали рабочую группу, которая разрабатывала закон о массовых мероприятиях. В частности, тогда предполагалось внести поправки о запрете несогласованных уличных концертов.