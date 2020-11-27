Борис Пиотровский поддержал идею узаконить выступления уличных музыкантов. Но Комитет по культуре должен согласовывать все концерты

«Мы согласовываем выступления уличных музыкантов, однако мы не имеем никакой возможности регулирования, у нас нет возможности отказа. Жалобы также приходят в комитет по культуре из квартир и учреждений», — приводит «Фонтанка» слова Пиотровского.

По его мнению, Комитет по культуре должен согласовывать не только выступления уличных музыкантов возле учреждений культуры, но и по всему Петербургу. Также Пиотровский предложил проработать процедуру измерения уровня шума, подчеркнув, что у сотрудников МВД таких полномочий сейчас нет.

В Юридическом комитете Петербурга поддержали Пиотровского. «Очевидно, что проблематика определенная есть. Каких-то очевидных, на поверхности лежащих решений сложно предложить, поэтому мы готовы поддержать позицию комитета по культуре поучаствовать в рабочей группе и проанализировать предложения», — отметил заместитель председателя комитета Денис Хасаншин.

Напомним, проект закона о легализации выступлений уличных музыкантов был принят депутатами ЗакСа в первом чтении в сентябре 2020 года. В ходе обсуждения законопроекта было предложено организовать порядка шести мест на Невском проспекте, где артисты смогли бы законно выступать — но время и место таких концертов им придется согласовывать.