В этом году россияне не смогут голосовать за участников «Евровидения»

По его словам, голосование проводят лишь в тех странах, представители которых являются участниками конкурса.

Напомним, в 2021-ом итальянская группа Måneskin одержала победу на «Евровидении» с песней Zitti e buoni. Теперь «Евровидение» пройдет в Турине с 10 по 14 мая. В нем примут участие 40 стран, при этом российских артистов отстранили.

Кроме того, победители «Евровидения» Måneskin не приедут в Петербург. Группа исключила Россию из своего европейского тура.