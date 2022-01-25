«Нам очень жаль. Мы много работали для этого тура, все было готово к выступлению, но, к сожалению, в последние несколько дней у нас были плохие новости о вместимости залов. Мы не можем гарантировать все концерты, потому что в каждой стране есть свои правила, и мы, конечно же, должны их придерживаться, потому что мы должны давать наши концерты в полной безопасности для всех», — сообщили участники группы в своем Instagram.

Новые даты европейского тура будут объявлены не позднее 1 марта 2022 года. Ранее планировалось, что Måneskin приедут в Петербург весной, чтобы дать концерт 11 марта.

Måneskin — итальянская рок-группа, участниками которой являются вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Коллектив получил известность в 2017 году, заняв второе место в 11-ом сезоне итальянского шоу талантов X Factor. В 2021-ом группа одержала победу на «Евровидении» с песней Zitti e buoni.