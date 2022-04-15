Новый релиз MYSUKA — по-сути 12-минутный трек в трех частях. Мини-альбом создавался как единая музыкальная единица, которая позже была разделена на композиции, связанные между собой по смыслу и звучанию.

Тексты к EP были написаны в середине 2021 года, а последние полгода велась работа над созданием нового звука 3H Company. Впервые вживую трек был представлен на концерте в Мутаборе.

«Релиз был намечен на 5 марта, конечно, мы его отменили. Долго собирались с духом и решили издать. Пусть это будет наша не громкая, но конструктивная нота в этот день», — поделился музыкант Илья Барамия.

Послушать мини-альбом MYSUKA можно в VK Музыке, Apple Music, «Яндекс.Музыке», «СберЗвуке», а также на YouTube. Ближайшие концерты 3H Company пройдут 11 июня в московском клубе Aglomerat и 12 июня в петербургской «Ласточке».

3H Company — реюнион петербургского трио 2H Company. Состав остался почти неизменным — Илья Барамия, известный по проектам АИГЕЛ, СБПЧ и «Елочные игрушки», солист «Есть Есть Есть» Миша Феничев, а также Михаил Ильин из группы «Провинция». Как рассказывал Барамия, цель реюниона заключалась в том, чтобы «вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company». Делаем позитивный вывод: на этом музыканты решили не останавливаться! Посмотрите также клип на песню «Адекватно».