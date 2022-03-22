Панелька из клипа на Свердловской набережной была выбрана неслучайно. Да, это типичное произведение эпохи брежневского брутализма, но, по мнению авторов клипа, именно в этом строении свои особенности. «Во-первых, это оригинальный проект. Во-вторых, в этом доме был ленинградский свадебный салон и магазин радиодеталей «Радио.Музыка», о чем и свидетельствовала конструкция на крыше. Кроме того, в ресторане на первом этаже давал концерты Аркадий Северный — «ленинградский ответ Высоцкому». Все эти «косвенные» приметы полностью укладываются в мир видеоклипа», — рассказали «Собака.ru» представители музыкантов.

«Я одновременно и расплывался в счастье, и испытывал приятный шок от сложности, нетривиальности и масштаба ходов, используемых при съемках. Честно говоря, удивлялся каждый день. Буквально с момента проб влюбился в историю, стилистику, в вопросы и задачи, которые ставит сценарий. В итоге все на каком-то подсознательном уровне срезонировало с моим ощущением. Мне кажется, все сошлось!» — отметил исполнитель роли фотографа, актер Кирилл Якушенко.

«Я, как психолог, почувствовала себя участником небольшого эксперимента. Что такое адекватность? Как она определяется? Где границы допустимого и кто судит? Нормально ли это веселиться на похоронах? В нашей культуре — нет, но при этом часто после пары рюмок люди веселятся. В этом пограничном состоянии мы и пребывали на съемках. Нормы определяет общество, но часто происходящее расходится с тем, что официально декларируется. Да и нормы эти меняются уже чуть ли не раз в неделю. Наши герои как раз люди в ситуации выбора. Как поступить правильно? Как себя вести, чтобы не попасть под осуждение? Как остаться верным себе, когда мир вокруг тебя постепенно наполняется абсурдом? Здесь всем есть о чем подумать», — поделилась актриса и психолог Юлия Яновская.

3H Company — реюнион петербургского трио 2H Company. Состав остался почти неизменным — Илья Барамия, известный по проектам АИГЕЛ, СБПЧ и «Елочные игрушки», солист «Есть Есть Есть» Миша Феничев, а также Михаил Ильин из группы «Провинция». Как рассказывал Барамия, цель реюниона заключалась в том, чтобы «вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company».