Музыканты петербургского трио 2H Company, в 2021 году воссоединившиеся под новым названием 3H Company, выпустили клип на песню «Адекватно». Брежневская панелька, молчаливая свадьба с полным столом родственников и громкие веселые поминки — в одной и той же квартире с одними и теми же лицами. Что есть адекватность? Посмотрите прямо сейчас!
Панелька из клипа на Свердловской набережной была выбрана неслучайно. Да, это типичное произведение эпохи брежневского брутализма, но, по мнению авторов клипа, именно в этом строении свои особенности. «Во-первых, это оригинальный проект. Во-вторых, в этом доме был ленинградский свадебный салон и магазин радиодеталей «Радио.Музыка», о чем и свидетельствовала конструкция на крыше. Кроме того, в ресторане на первом этаже давал концерты Аркадий Северный — «ленинградский ответ Высоцкому». Все эти «косвенные» приметы полностью укладываются в мир видеоклипа», — рассказали «Собака.ru» представители музыкантов.
«Я одновременно и расплывался в счастье, и испытывал приятный шок от сложности, нетривиальности и масштаба ходов, используемых при съемках. Честно говоря, удивлялся каждый день. Буквально с момента проб влюбился в историю, стилистику, в вопросы и задачи, которые ставит сценарий. В итоге все на каком-то подсознательном уровне срезонировало с моим ощущением. Мне кажется, все сошлось!» — отметил исполнитель роли фотографа, актер Кирилл Якушенко.
«Я, как психолог, почувствовала себя участником небольшого эксперимента. Что такое адекватность? Как она определяется? Где границы допустимого и кто судит? Нормально ли это веселиться на похоронах? В нашей культуре — нет, но при этом часто после пары рюмок люди веселятся. В этом пограничном состоянии мы и пребывали на съемках. Нормы определяет общество, но часто происходящее расходится с тем, что официально декларируется. Да и нормы эти меняются уже чуть ли не раз в неделю. Наши герои как раз люди в ситуации выбора. Как поступить правильно? Как себя вести, чтобы не попасть под осуждение? Как остаться верным себе, когда мир вокруг тебя постепенно наполняется абсурдом? Здесь всем есть о чем подумать», — поделилась актриса и психолог Юлия Яновская.
3H Company — реюнион петербургского трио 2H Company. Состав остался почти неизменным — Илья Барамия, известный по проектам АИГЕЛ, СБПЧ и «Елочные игрушки», солист «Есть Есть Есть» Миша Феничев, а также Михаил Ильин из группы «Провинция». Как рассказывал Барамия, цель реюниона заключалась в том, чтобы «вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company».
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