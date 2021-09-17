Рэп больше не кал! Группа 3H Company выпустила альбом «8 жизней»

3H Company — реюнион петербургского трио 2H Company. Состав остался почти неизменным — Илья Барамия, известный по проектам АИГЕЛ, СБПЧ и «Елочные игрушки», солист «Есть Есть Есть» Миша Феничев, а также Михаил Ильин из группы «Провинция». Как рассказывал Барамия, цель реюниона заключалась в том, чтобы «вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company».

Феничев рассказывает про «8 жизней»: «Хотелось записать и посмотреть, как привычные старые тексты песен прочитаются под новые минималистичные минуса с упором на жирные басы и биты, которые теперь любит делать Илья». Барамии же было интересно, насколько их музыка жива через 15 лет: «Я поставил одну из новых версий песен перед концертом «Аигел» и мне понравилось, как это звучит и какую энергию несет. Кто-то даже зааплодировал».

«Я уже давно не занимаюсь музыкой, но все это время мечтал вернуться в студию. К тому же, я всегда хотел узнать, что будет, если песни 2H Company записать с более традиционной хип-хоповой точки зрения. На этом альбоме наши лучшие песни положены на мощные красивые биты. Мы почти не трогали тексты, но кое где добавили и переделали припевы, и теперь, с нашими голосами сорокалетних мужиков, эти песни звучат основательно, современно и при этом сыро, как и должен звучать хороший хип-хоп», — поделился Миша Ильин.

Послушать альбом 3H Company «8 жизней» можно на всех цифровых площадках.