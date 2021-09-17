Рэп больше не кал! Группа 3H Company выпустила альбом «8 жизней»

Музыканты петербургского трио 2H Company воссоединились под новым названием 3H Company и выпустили альбом «8 жизней». Пластинка собрала в себе главные песни всех двух лонгплеев в переосмысленной форме — с обновленным битами, но неизменной, уверенной и колкой читкой. Теперь уж точно: «рэп больше не кал»!
3H Company — реюнион петербургского трио 2H Company. Состав остался почти неизменным — Илья Барамия, известный по проектам АИГЕЛ, СБПЧ и «Елочные игрушки», солист «Есть Есть Есть» Миша Феничев, а также Михаил Ильин из группы «Провинция». Как рассказывал Барамия, цель реюниона заключалась в том, чтобы «вернуться в прошлое и попытаться переосмыслить два классических альбома 2H Company».
Феничев рассказывает про «8 жизней»: «Хотелось записать и посмотреть, как привычные старые тексты песен прочитаются под новые минималистичные минуса с упором на жирные басы и биты, которые теперь любит делать Илья». Барамии же было интересно, насколько их музыка жива через 15 лет: «Я поставил одну из новых версий песен перед концертом «Аигел» и мне понравилось, как это звучит и какую энергию несет. Кто-то даже зааплодировал».
«Я уже давно не занимаюсь музыкой, но все это время мечтал вернуться в студию. К тому же, я всегда хотел узнать, что будет, если песни 2H Company записать с более традиционной хип-хоповой точки зрения. На этом альбоме наши лучшие песни положены на мощные красивые биты. Мы почти не трогали тексты, но кое где добавили и переделали припевы, и теперь, с нашими голосами сорокалетних мужиков, эти песни звучат основательно, современно и при этом сыро, как и должен звучать хороший хип-хоп», — поделился Миша Ильин.
Послушать альбом 3H Company «8 жизней» можно на всех цифровых площадках.
«Думая о том, что можно сказать про воссоединение, я представляю плохо освещенную маленькую сцену в видавшем виды безлюдном баре. На нее из темноты выходят три грузных джаз-музыканта с палочками и седой щетиной. Но все это звучит грустно, и в памяти всплывает спасительная аналогия: седобородые старики из Beastie Boys встречаются в нью-йоркском парке и начинают неистово рубиться в баскет. В общем, я точно так же, с удовольствием, порублюсь при нашей игре», — объяснял Миша Феничев.
Однако представления о реюнионе оказались заниженными: в июне, впервые после воссоединения, группа собрала в «Севкабель Порту» сотни слушателей.
2H Company — российская андеграундная музыкальная группа из Петербурга, существовавшая с 2001 по 2009 год и работающая в жанре экспериментального хип-хопа (альтернативный рэп в сочетании с IDM). Коллектив был образован дуэтами «Елочные игрушки» (Александр Зайцев, Илья Барамия) и «Провинция» (Михаил Феничев, Михаил Ильин). Известность получили после выхода альбомов «Психохирурги» и «Искусство ухода за АК-47». После распада многие тексты были исполнены в последующем проекте Михаила Феничева — «Есть Есть Есть», а также трибьют-группой Mishamish.
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