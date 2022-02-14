Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на песню «Вертолетики» — вдохновленный творчеством художника Рене Магритта и образами советской анимации. А еще полный отсылок к другим видео и киноработам (в том числе Хаяо Миядзаки!). Посмотрите прямо сейчас.
Песня «Вертолетики» была представлена в рамках альбома «После зла», выпущенного группой «Мумий Тролль» в декабре 2020 года. Режиссер Александра Бразгина говорит, что отчасти вдохновлялась творчеством художника Рене Магритта и образами советской анимации, а для внимательных зрителей и поклонников группы в видео спрятано несколько сюрпризов-пасхалок. Это и отсылки к другим клипам, киноработам Ильи Лагутенко, а также творчеству украинского художника Waone, оформившего обложку альбома «После зла».
Илья Лагутенко
О клипе на песню «Вертолетики» — специально для «Собака.ru»:
Идею мы придумали удивительно легко, большинство образов и персонажей родились во время первоначального обсуждения самой идеи клипа — чтобы все придумать, нам потребовалась всего одна встреча за парой чашечек кофе. А вот создание мультфильма — очень длительный процесс. За это время мне удалось пережить несколько локдаунов, сходить под парусами, записать несколько новых песен, сняться в паре других клипов и встретить Новый год. «Вертолетики» — это состояние души (а может и тела?) человека в определенный период, который может быть паряще-радостным или, наоборот, — беспричинно-смурным.
Напомним, к 20-летию альбома «Точно Ртуть Алоэ» группы «Мумий Тролль» 16 музыкантов из России, Украины и Беларуси записали трибьют «Карнавала.Нет». Так, Иван Дорн исполнил заглавную песню пластинки, Монеточка сделала кавер на композицию «Кот кота», а авангардисты ГШ презентовали свою версию трека «Тише». А еще посмотрите на актера Юрия Колокольникова в образе инопланетного гостя из клипа на песню «Космические сны». Видео — настоящий экологический манифест, который без лозунгов и призывов заставляет задуматься о глобальном и важном.
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