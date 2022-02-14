О клипе на песню «Вертолетики» — специально для «Собака.ru»:

Идею мы придумали удивительно легко, большинство образов и персонажей родились во время первоначального обсуждения самой идеи клипа — чтобы все придумать, нам потребовалась всего одна встреча за парой чашечек кофе. А вот создание мультфильма — очень длительный процесс. За это время мне удалось пережить несколько локдаунов, сходить под парусами, записать несколько новых песен, сняться в паре других клипов и встретить Новый год. «Вертолетики» — это состояние души (а может и тела?) человека в определенный период, который может быть паряще-радостным или, наоборот, — беспричинно-смурным.