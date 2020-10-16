Иван Дорн, POEXXXALI и петербуржцы Tapenight записали трибьют «Карнавала.Нет» к 20-летию альбома «Точно Ртуть Алоэ» группы «Мумий Тролль»

В независимом трибьюте участвовали 16 музыкантов из России, Беларуси и Украины: арт-поп созидатель Иван Дорн исполнил песню «Карнавала.Нет», главная поп-героиня конца 2010-х Монеточка сделала кавер на композицию «Кот кота», взвинченные авангардисты ГШ презентовали свою версию трека «Тише». Также можно послушать каверы инди-сказочников «Созвездие Отрезок», русскоязычной певицы Kate NV (Катя Шилоносова) и многих других. «Умный молодой поп здесь смешался с бесшабашным авант-роком, речитативы с неочастушками, нежная синтезаторная ностальгия с забористой гитарной психоделией — в таких контрастах и живет актуальная русскоязычная музыка», — говорится в релизе. Альбом доступен для прослушивания на всех цифровых платформах.

Над созданием обложки трибьют-альбома работал графический дизайнер, актер и автор музыкального проекта hodíla ízba Андроник Хачиян. Он сделал коллаж из 20 обложек релизов «Мумий Тролля», которые выходили в течение последних 20 лет.