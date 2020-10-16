К 20-летию альбома «Точно Ртуть Алоэ» группы «Мумий Тролль» Иван Дорн, Монеточка, Kate NV, «Созвездия Отрезок» и другие музыкальные исполнители записали 16 каверов на культовые песни из этого альбома. Сегодня, в день рождения «Мумий Тролля», альбом выпустили на лейбле Universal Music, а его премьера состоится на VR-концерте группы «Мумий Тролль».
Иван Дорн, POEXXXALI и петербуржцы Tapenight записали трибьют «Карнавала.Нет» к 20-летию альбома «Точно Ртуть Алоэ» группы «Мумий Тролль»
В независимом трибьюте участвовали 16 музыкантов из России, Беларуси и Украины: арт-поп созидатель Иван Дорн исполнил песню «Карнавала.Нет», главная поп-героиня конца 2010-х Монеточка сделала кавер на композицию «Кот кота», взвинченные авангардисты ГШ презентовали свою версию трека «Тише». Также можно послушать каверы инди-сказочников «Созвездие Отрезок», русскоязычной певицы Kate NV (Катя Шилоносова) и многих других. «Умный молодой поп здесь смешался с бесшабашным авант-роком, речитативы с неочастушками, нежная синтезаторная ностальгия с забористой гитарной психоделией — в таких контрастах и живет актуальная русскоязычная музыка», — говорится в релизе. Альбом доступен для прослушивания на всех цифровых платформах.
Над созданием обложки трибьют-альбома работал графический дизайнер, актер и автор музыкального проекта hodíla ízba Андроник Хачиян. Он сделал коллаж из 20 обложек релизов «Мумий Тролля», которые выходили в течение последних 20 лет.
Напомним, в ноябре певица Монеточка даст свои первые за долгое время концерты, а также выпустит новый альбом. Пластинка будет представлена на выступлении 3 ноября в московском клубе «Известия Hall» и 4 ноября — в петербургском «Морзе».
Посмотрите также клип петербургского дуэта TAPENIGHT на песню «Все орут». Клип на песню «Все орут» лишь первая часть большой истории — как рассказали музыканты, все последующие видео будут выходить как серии цельного мини-сериала, связанные общими деталями, персонажами, поведением и отсылками.
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