Юрий Колокольников в образе инопланетного гостя в новом клипе группы «Мумий Тролль» на песню «Космические силы»

Клип на песню «Космические сны» рассказывает историю инопланетянина, который попадает на «экскурсию» на некую планету, по всем признакам похожую на Землю. Увидев, что планета находится на грани экологической катастрофы, главный герой решает ее спасти любыми способами.

Роль инопланетного гостя досталась актеру Юрию Колокольникову, режиссером и сценаристом клипа выступил Иван Соснин — лауреат фестиваля «Кинотавр» и обладатель премии «Золотой орел».

«Я давно жду и ищу встречи с «ними», да и, наверное, не только я один. А тут видите какой сюрприз. Мне дали возможность побыть в их шкуре на нашей планете. И, посмотрев на нее глазами инопланетян, я понял, почему они до сих пор аккуратничают с полноценным контактом», — говорит Колокольников.

Напомним, к 20-летию альбома «Точно Ртуть Алоэ» группы «Мумий Тролль» 16 музыкантов из России, Украины и Беларуси записали трибьют «Карнавала.Нет». Так, Иван Дорн исполнил заглавную песню пластинки, Монеточка сделала кавер на композицию «Кот кота», а авангардисты ГШ презентовали свою версию трека «Тише». Отдельное внимание уделили обложке. Над ней работал графический дизайнер Андроник Хачиян, сделав коллаж из 20 обложек релизов «Мумий Тролля», которые выходили в течение последних 20 лет.