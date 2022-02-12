LEGO выпустит набор Spice Girls Tribute — к 25-летию выхода альбома «Spiceworld»

В конструкторе LEGO будут впервые фигурки реальных людей: Эммы Бантон, Джери Холливелл, Мелани Си (Мелани Чисхолм), Мел Би (Мелани Браун) и Виктории Бекхэм в своих костюмах. В набор войдут 578 деталей, а высота каждой фигурки составит 8 см.

Приобрести конструктор можно будет с 1 марта за 50 евро. Пока неизвестно, будет ли он продаваться в России.