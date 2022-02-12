LEGO выпустит набор Spice Girls Tribute — к 25-летию выхода альбома «Spiceworld»

В конструкторе Lego поп-группа Spice Girls воссоединится! Новый набор выпустят к 25-летию выхода второго студийного альбома «Spiceworld». Об этом рассказала певица Мелани Си, участница музыкального коллектива.
В конструкторе LEGO будут впервые фигурки реальных людей: Эммы Бантон, Джери Холливелл, Мелани Си (Мелани Чисхолм), Мел Би (Мелани Браун) и Виктории Бекхэм в своих костюмах. В набор войдут 578 деталей, а высота каждой фигурки составит 8 см.
Приобрести конструктор можно будет с 1 марта за 50 евро. Пока неизвестно, будет ли он продаваться в России.
Ранее стало известно о том, что Lego в честь 110-летия лайнера «Титаник» выпустит точную модель корабля в масштабе 1:200. Он будет самым большим и сложным для сборки — 9090 деталей! А в честь годовщины выхода на экран фильма «Гарри Поттер и философский камень» компания Lego сделала конструктор Hogwarts Icons — Collectors’ Edition с волшебными предметами из вселенной Гарри Поттера (да, заветное письмо из Хогвартса прилагается!).
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