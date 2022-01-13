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Музыка

Запретный плод сладок: Адель выпустила клип на песню «Oh My God»

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Адель выпустила новый клип на песню «Oh My God», вошедшую в первый за шесть лет полноформатный альбом «30». Посмотрите черно-белое видео от режиссера Сэма Брауна, подарившего миру экранизацию хита певицы «Rolling In The Deep».

«Снова отруднчала с Сэмом Брауном, который снял клип на «Rolling In The Deep»! Поработать вместе десятилетие спустя было, мягко говоря, ностальгией. Мы снимали клип в день выхода клипа «Easy On Me», было миллион дел одновременно. Но внимание к деталям со стороны съемочной группы было просто уморительным — спасибо вам большое за терпение и за то, что собрали все вместе, это было очень весело», — поделилась Адель.

Почему альбом «30» Адель — самое искреннее и интимное, что когда-либо делала певица?

Напомним, первый за шесть лет полноформатный альбом Адель «30» вышел в ноябре 2021 года. Певица удивляет искренностью, интимностью и честностью, небывалыми до сегодняшнего дня, заявляя, что именно на этой пластинке собраны ее главные песни. Первую экранизацию снял режиссер Ксавье Долан.

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