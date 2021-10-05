Адель выложила тизер новой песни и объявила о выходе первого за шесть лет альбома

Тизер можно увидеть на YouTube или Instagram певицы. В черно-белом клипе играет короткий отрывок из новой песни, а в подписи под видео сказано, что трек появится на цифровых площадках 15 октября.

Также фанаты нашли в соцсетях подтверждение выхода новой пластинки Адель. Они заметили, что певица сменила на своих Instagram и Twitter аватарку на бирюзовый паттерн. А в Дубае, Париже, Лондоне и нескольких американских городах заметили биллборды аналогичных цветов с крупной цифрой 30.

Поклонники творчества артистки предположили, что там может называться новый альбом Адель. Предыдущие назывались 19, 21 и 25 — по возрастам, в которые певица работала над пластинками. Альбом «25», вышедший в 2015 году, и был признан «Альбомом года» и «Лучшим поп-альбомом с вокалом» на премии «Грэмми».