Адель выложила тизер новой песни и объявила о выходе первого за шесть лет альбома

Певица Адель начала готовить своих фанатов к выходу первого за шесть лет альбому. Также она выпустила небольшой тизер, в котором названа дата выхода сингла Easy On Me, а в крупных городах по всему миру стала появляться реклама с обложкой новой пластинки под названием «30».
Тизер можно увидеть на YouTube или Instagram певицы. В черно-белом клипе играет короткий отрывок из новой песни, а в подписи под видео сказано, что трек появится на цифровых площадках 15 октября.
Также фанаты нашли в соцсетях подтверждение выхода новой пластинки Адель. Они заметили, что певица сменила на своих Instagram и Twitter аватарку на бирюзовый паттерн. А в Дубае, Париже, Лондоне и нескольких американских городах заметили биллборды аналогичных цветов с крупной цифрой 30.
Поклонники творчества артистки предположили, что там может называться новый альбом Адель. Предыдущие назывались 19, 21 и 25 — по возрастам, в которые певица работала над пластинками. Альбом «25», вышедший в 2015 году, и был признан «Альбомом года» и «Лучшим поп-альбомом с вокалом» на премии «Грэмми».
Something is happening. #30 pic.twitter.com/FvD4LNR42a— Adele Daily ³⁰ (@adeledailynet) October 1, 2021
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