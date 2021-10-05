18+
  • Развлечения
  • Музыка
Музыка

Адель выложила тизер новой песни и объявила о выходе первого за шесть лет альбома

Певица Адель начала готовить своих фанатов к выходу первого за шесть лет альбому. Также она выпустила небольшой тизер, в котором названа дата выхода сингла Easy On Me, а в крупных городах по всему миру стала появляться реклама с обложкой новой пластинки под названием «30».

Тизер можно увидеть на YouTube или Instagram певицы. В черно-белом клипе играет короткий отрывок из новой песни, а в подписи под видео сказано, что трек появится на цифровых площадках 15 октября.

Также фанаты нашли в соцсетях подтверждение выхода новой пластинки Адель. Они заметили, что певица сменила на своих Instagram и Twitter аватарку на бирюзовый паттерн. А в Дубае, Париже, Лондоне и нескольких американских городах заметили биллборды аналогичных цветов с крупной цифрой 30.

Поклонники творчества артистки предположили, что там может называться новый альбом Адель. Предыдущие назывались 19, 21 и 25 — по возрастам, в которые певица работала над пластинками. Альбом «25», вышедший в 2015 году, и был признан «Альбомом года» и «Лучшим поп-альбомом с вокалом» на премии «Грэмми».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: