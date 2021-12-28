Симфонический оркестр Ленинградской области даст новогодний концерт на сцене «Лендока»

В программе концерта любимые оперные и эстрадные хиты, новогодние саундтреки, импровизации и классика. Оркестр под управлением Михаила Голикова исполнит произведения композиторов Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Иоганна Штрауса, а также советские шлягеры и современные авторские песни Марины Ланды.

Вместе с музыкантами симфонического оркестра выступят артисты оперы и балета Государственной филармонии для детей и молодежи, а также многие другие танцоры и музыканты.

Новогодний вечер с симфоническим оркестром начнется 31 декабря в 22:00. Трансляцию концерта можно посмотреть онлайн — выступление покажут в социальных сетях оркестра и на YouTube.

Напомним, сегодня Петербургская филармония дает старт череде праздничных концертов. С 28 декабря по 9 января здесь будет звучать золотая классика, музыка Голливуда, джаз, орган и мировые хиты.

Ранее на Конюшенной площади открылся каток, главная особенность которого в красочных зимних представлениях — ежедневно на льду артисты Государственного детского ледового театра будут показывать спектакль «Золушка».