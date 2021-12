Золотая классика, музыка Голливуда и джаз: в Петербургской филармонии пройдут новогодние концерты

28 декабря органист Даниэль Зарецкий исполнит программу «Музыка Западного Рождества». 29 декабря Симфонический оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит программу из музыки балетов Игоря Стравинского «Жар-птица» и «Петрушка». 31 декабря в рамках дневного концерта ансамбль «Бис-квит» исполнит популярные классические и праздничные мелодии в оригинальных обработках, а вечером 31 декабря музыкальный 2021 год завершится выступлением Заслуженного коллектива России — академического симфонического оркестра филармонии под управлением Николая Алексеева. Прозвучат «Прощальная» симфония Гайдна и фрагменты музыки балета Чайковского «Щелкунчик».

3 и 4 января Симфонический оркестр Singolo Orchestra под управлением Антона Гаккеля исполнит знаковые произведения киномузыки, в том числе саундтреки к классическим «Однажды в Америке» и фильмам о Джеймсе Бонде. Солист — виолончелист Дмитрий Ганенко. 5 января программу «Классический новогодний джаз» исполнит Jazz Philharmonic Orchestra под управлением Кирилла Бубякина. 6 января, в день рождения композитора Александра Скрябина, пианист Петр Лаул исполнит программу из его сочинений.

7 января популярные новогодние и рождественские песни, в том числе композиции Стинга, Майкла Джексона, Queen и The Beatles, прозвучат в исполнении вокального ансамбля Plus Five. 8 января знаменитые концерты «Времена года» Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы исполнит Академический симфонический оркестр под управлением Петра Максимова. Солист — скрипач Михаил Крутик.

Завершится серия праздничных концертов 9 января. Днем в Большом зале филармонии под управлением Алексея Ньяги выступит Заслуженный коллектив России — академический симфонический оркестр филармонии. Прозвучат академические и джазовые сочинения Рахманинова, Крейслера, Шостаковича, Цфасмана и Гершвина, солисты — скрипач Илья Козлов и пианист Евгений Изотов. Вечером программу «Штраус-гала» исполнит Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, дирижер — Никита Игнатов.

Подробности программы и билеты можно посмотреть здесь.