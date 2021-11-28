Стало известно, когда на Конюшенной площади в Петербурге появится каток

Расписание сеансов и стоимость услуг опубликуют ближе к открытию. Кроме того, здесь проведут показы сказки «Золушка», роли которой исполнят артисты детского ледового театра. Представление планируют демонстрировать дважды в день до 16 января.

В пресс-службе также уточнили, что на катке будут действовать коронавирусные ограничения: на 8 квадратных метров территории сможет находится максимум один человек.