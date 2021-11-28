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Стало известно, когда на Конюшенной площади в Петербурге появится каток

На Конюшенной площади в Петербурге откроется каток 25 декабря. Об этом пишет пресс-служба администрации Центрального района.

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Расписание сеансов и стоимость услуг опубликуют ближе к открытию. Кроме того, здесь проведут показы сказки «Золушка», роли которой исполнят артисты детского ледового театра. Представление планируют демонстрировать дважды в день до 16 января.

В пресс-службе также уточнили, что на катке будут действовать коронавирусные ограничения: на 8 квадратных метров территории сможет находится максимум один человек.

Напомним, в 2021 году Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове не будет заливать бесплатный каток. На его месте появится новый, платный — с искусственным льдом, который будет работать и при плюсовых температурах.

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