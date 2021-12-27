Появился онлайн-архив музея Сергея Курехина. Что в нем можно посмотреть?

Коллекция музея Сергея Курехина формируется с 2004 года. Ее можно разделить на две структурные составляющие: архив Сергея Курехина и работы современных художников — представителей ленинградского андеграунда, авторов, так или иначе связанных с «Поп-Механикой», друзей Курехина, а также работы номинантов Премии имени Сергея Курехина, участников «Видеоформы» и других фестивалей.

В постоянно пополняющийся состав коллекции музея входит живопись, графика, скульптура, инсталляции, а также видео и медиа-арт, паблик-арт, фотографии и архивные документы. Музей предоставляет произведения коллекции для участия в выставках, а также для специальных мероприятий, связанных с демонстрацией архивных материалов о Сергее Курехине.

Сейчас в онлайн-архиве Сергея Курехина можно найти различные фотографии музыканта — в том числе с репетиций и концертов. Как рассказали «Собака.ru» в музее, в дальнейшем на сайт планируется добавить научные работы, издания и статьи, связанные не только с личностью Сергея Курехина, но и художников круга ленинградского андеграунда. Таким образом планируется создать один из первых исчерпывающих онлайн-ресурсов, посвященных творчеству авангардного композитора и систематическое архивное собрание, охватывающее все пласты культуры ленинградского андеграунда последней трети XX столетия.

Напомним, в 2020 году Центр современного искусства имени Сергея Курехина запустил конкурс интерьерных решений для нового здания. Лучшие работы уже опубликованы, их авторы получат годовой абонемент на посещение всех мероприятий и выставок. Также лучшие эскизы можно будет увидеть офлайн в галерее Центра на Лиговском проспекте, 73. Все они будут использованы при реализации нового здания Васильевском острове. Рассказываем, кто проведет работы.