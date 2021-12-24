Опрос: большинство россиян выбрали Александра Градского музыкантом 2021 года

Следом идет Филипп Киркоров, его назвали 5% опрошенных. На третьем месте идут Денис Мацуев и Полина Гагарина с 3%, по 2% набрали Николай Басков и Моргенштерн.

Также респондентов просили назвать лучших писателей, актеров и спортсменов. В 2021 году выбрали трех писателей: Александр Пушкин, Захар Прилепин и Виктор Пелевин. Все они набрали больше 2% ответов.

Лучшим актером стал Константин Хабенский (4%), второе место разделили Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%). Среди спортсменов пальму первенства завоевали Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%) и лыжник Александр Большунов (3%).

Напомним, ВЦИОМ провел опрос среди россиян и выяснил, как они оценивают экономическое положение в стране и в собственных семьях. Каждый четвертый считает свое финансовое состояние как плохое.