Умер Александр Градский. Ему было 72 года

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский скончался в Москве в возрасте 72 лет. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, артист умер в 02:10. За несколько дней до этого, 26 ноября, Градского экстренно госпитализировали в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.
Как писал «Московский комсомолец», к ухудшению его здоровья привел перенесенный коронавирус в сентябре. Артист практически не вставал с постели.
Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году удостоился звания заслуженного артиста России, затем стал народным артистом РФ. В последние годы композитор выступал наставником в телешоу «Голос».
«Первый канал скорбит об уходе Александра Градского — нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса». Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас», — поделились с «Собака.ru» представители «Первого канала». По их словам, Градский продолжал участвовать в подготовках и съемках новых выпусков шоу «Голос», несмотря на плохое самочувствие. «Мы считаем своим долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время», — добавили в пресс-службе.
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