Умер Александр Градский. Ему было 72 года

По данным издания, артист умер в 02:10. За несколько дней до этого, 26 ноября, Градского экстренно госпитализировали в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.

Как писал «Московский комсомолец», к ухудшению его здоровья привел перенесенный коронавирус в сентябре. Артист практически не вставал с постели.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году удостоился звания заслуженного артиста России, затем стал народным артистом РФ. В последние годы композитор выступал наставником в телешоу «Голос».