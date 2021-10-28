Опрос: четверть россиян оценивают свое финансовое состояние как плохое

Порядка 59% ответили, что количество денег в их семье находится на среднем уровне, четверть (25%) оценили материальное положение как плохое, а 15% — как хорошее.

А вот что думают россияне по поводу финансового состояния в стране. Только 10% опрошенных оценивают экономическое положение в России как положительное, 48% считают, что с деньгами у государства все средне, а 39% ситуация совсем не нравится. Также отмечается, что оценка ситуации в стране оказалась хуже, чем год назад, — индекс опустился на 8 пунктов по сравнению с прошлым октябрем.

«За последний год россияне материальное положение своей семьи устойчиво оценивали выше, чем экономическое положение в стране. При этом наибольший разрыв между [индексами] был в июне 2021 г. (48 п. против 11 п. соответственно, разница более чем в четыре раза), а ближе всего друг к другу они были в январе 2021 г. (48 п. против 30 п. соответственно, разница в 1,6 раза)», — рассказали в ВЦИОМ.

Напомним, россияне выбрали лучших эстрадного певца и певицу в 2021 году. На первом месте по популярности Олег Газманов среди певцов, а среди исполнительниц-женщин высшую строчку заняла Полина Гагарина, следует из результатов ВЦИОМ.