Вампиры-аристократы, крестьяне и Александр Гудков в новом клипе СБПЧ на песню «Все равно»

За видеоряд отвечает Таню Муиньо, в чьем послужном списке видео на треки Cardi B, The Weeknd, Post Malone и Lil Nas X — сотрудничество с последним принесло клипмейкеру премию Video Music Awards. В новом видео для группы СБПЧ появляются вампиры (и Кирилл Иванов — один из них), крестьяне и Александр Гудков, развлекающий бессмертную аристократию.

10-ая по счету полноформатная пластинка «Все равно» была записана в Африке. Время, проведенное в ЮАР, Кирилл Иванов, Евгения Борзых и Станислав Астахов описывают как очень счастливое, полное упорной работы и беззаботного наслаждения. В ходе работы над пластинкой участники коллектива познакомились со многими местными музыкантами которые внесли в альбом значительную лепту.

В сентябре «Самое большое простое число» записали 45 песен для сказки «Потерянное зеркальце» — совместного проекта писателя и художника Павла Пепперштейна, театрального режиссера Олега Глушкова и музыкантов группы. Получился странный, ностальгический и полный надежд мюзикл для людей и существ любого возраста — послушайте прямо сейчас!