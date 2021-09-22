Группа «Самое большое простое число» записала 45 (да-да!) песен для сказки «Потерянное зеркальце» — совместного проекта писателя и художника Павла Пепперштейна, театрального режиссера Олега Глушкова и музыкантов СБПЧ. Получился странный, ностальгический и полный надежд мюзикл для людей и существ любого возраста — послушайте прямо сейчас!
«Потерянное зеркальце» — музыкальная сказка для людей и существ любого возраста по мотивам произведения Павла Пепперштейна. Это странный, ностальгический и полный надежд мюзикл, рассказывающий о приключениях зеркальца с кремлевской башней на рукоятке, участие в котором приняли Антон Лапенко (следователь), Саша Гудков (играет вора), Яна Троянова (в образе русалки-профессора) и другие.
Роли в мюзикле исполнили Евгения Борзых, Марина Васильева, Александр Гудков, Антон Лапенко, Муся Тотибадзе, Андрей Смоляков, Роза Хайруллина, Яна Троянова, Илья Черепко-Самохвалов, Кирилл Иванов, Олег Глушков, Валерия Коган, Варя Чиркина, Аня Захарова, Катя Волкова. В записи также принимали участие виолончелист Борис Андрианов и певица Наадя.
«[Сказка] скорее о том, что нельзя себе врать. Там про это даже песня есть — все проблемы от того, что люди, смотрящиеся в зеркало, рады себя обманывать. И мысль наша была такая: когда-нибудь что-нибудь такое случится с человеком, который послушал сказку, что ему захочется себе наврать, и он себя остановит и скажет: «Черт! Тогда же зеркальце не наврало, и я не буду». Чтобы это откладывалось на подсознании. Такой сложный план!» — рассказал Forbes фронтмен СБПЧ Кирилл Иванов.
Послушать сказку «Потерянное зеркальце» по мотивам произведения Павла Пепперштейна целиком можно на всех стриминговых сервисах.
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