Роли в мюзикле исполнили Евгения Борзых, Марина Васильева, Александр Гудков, Антон Лапенко, Муся Тотибадзе, Андрей Смоляков, Роза Хайруллина, Яна Троянова, Илья Черепко-Самохвалов, Кирилл Иванов, Олег Глушков, Валерия Коган, Варя Чиркина, Аня Захарова, Катя Волкова. В записи также принимали участие виолончелист Борис Андрианов и певица Наадя.

«[Сказка] скорее о том, что нельзя себе врать. Там про это даже песня есть — все проблемы от того, что люди, смотрящиеся в зеркало, рады себя обманывать. И мысль наша была такая: когда-нибудь что-нибудь такое случится с человеком, который послушал сказку, что ему захочется себе наврать, и он себя остановит и скажет: «Черт! Тогда же зеркальце не наврало, и я не буду». Чтобы это откладывалось на подсознании. Такой сложный план!» — рассказал Forbes фронтмен СБПЧ Кирилл Иванов.

Послушать сказку «Потерянное зеркальце» по мотивам произведения Павла Пепперштейна целиком можно на всех стриминговых сервисах.