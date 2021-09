Оливия Родриго, Джастин Бибер и лучший клип от Lil Nas X: объявлены лауреаты MTV Video Music Awards-2021

Видео года

Montero (Call Me By Your Name), Lil Nas X

Исполнитель года

Джастин Бибер

Песня года

Drivers License, Оливия Родриго

Лучший новый артист

Оливия Родриго

Перформанс года

Drivers License, Оливия Родриго

Совместный трек года

Kiss Me More, Doja Cat при участии SZA