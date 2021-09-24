Музыканты петербургской группы «Увула», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», выпустили сингл «Увидел другой». Он войдет в новый альбом коллектива «Устойчивая непогода», релиз которого назначен на октябрь.
Лирический герой новой композиции «Увулы» «Увидел другой» влюбляется в образ, но реальность оказывается другой и разбивает его мечты. Песня войдет в новый альбом группы «Устойчивая непогода», релиз которого назначен на 1 октября. Обложка по счету пластинки является оммажем второму студийному альбому With The Beatles группы The Beatles, выпущенному в 1963 году.
«Уже в сентябре мы выпустим наш очередной релиз, который сочетает одновременно новое и хорошо узнаваемое звучание наших прошлых альбомов. Сольный концерт и новая музыка — всегда большие события для нас, которые мы очень бережно готовим. Каждый сольник — это точка, которая делит нашу жизнь на до и после. Хочется сойтись в ней вместе с вами», — еще летом говорили музыканты о предстоящем релизе.
Напомним, год назад музыканты петербургской группы «Увула» и московское нойз-поп-трио «Пасош» выпустили совместный альбом «Снова возвращаюсь домой». Специально для нас музыканты рассказали о том, как зарождался проект, почему слияние двух казалось бы разных коллективов стало возможно в таком вдохновляющем и жизнеутверждающем ключе и чего ждать дальше.
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