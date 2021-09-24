«Уже в сентябре мы выпустим наш очередной релиз, который сочетает одновременно новое и хорошо узнаваемое звучание наших прошлых альбомов. Сольный концерт и новая музыка — всегда большие события для нас, которые мы очень бережно готовим. Каждый сольник — это точка, которая делит нашу жизнь на до и после. Хочется сойтись в ней вместе с вами», — еще летом говорили музыканты о предстоящем релизе.

Напомним, год назад музыканты петербургской группы «Увула» и московское нойз-поп-трио «Пасош» выпустили совместный альбом «Снова возвращаюсь домой». Специально для нас музыканты рассказали о том, как зарождался проект, почему слияние двух казалось бы разных коллективов стало возможно в таком вдохновляющем и жизнеутверждающем ключе и чего ждать дальше.