Лирический герой новой композиции «Увулы» «Увидел другой» влюбляется в образ, но реальность оказывается другой и разбивает его мечты. Песня войдет в новый альбом группы «Устойчивая непогода», релиз которого назначен на 1 октября. Обложка по счету пластинки является оммажем второму студийному альбому With The Beatles группы The Beatles, выпущенному в 1963 году.