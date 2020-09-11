Специально для «Собака.ru»:

После одного из апрельских онлайн-концертов Петар (Мартич, солист группы «Пасош», — прим. ред.) , Гриша (Драч, барабанщик «Пасош», — прим. ред.) , Лек и Степан Казарьян (арт-директор музыкального фестиваля «Боль», — прим. ред.) оказались у меня дома, и мы начали спьяну шутить — мол, если «Пасош» и «Увула» запишут совместный альбом, за сколько денег ты, Степан, готов купить его презентацию на «Боли»? Он сказал, что не видит себе такого альбома — в ответ мы, из чувства протеста, начали разгонять про то, как именно мы могли бы его сделать и почему это было бы хорошо. В итоге опьянение закончилось, а мысль осталась, и мы практически сразу взялись за ее воплощение.

Это был вдвойне необычный для группы «Пасош» опыт, потому что в отличие от «Увулы» мы никогда не записывались полностью живьем и никогда не продюсировали результат базовых сессий, двигая, множа, удаляя фрагменты и партии. Можно сказать, что Матвей лично оказал очень серьезное влияние на звучание и характер альбома, и хотя мы не во всем соглашались — это был невероятно интересный и крутой опыт.

Для каждого из нас это было невероятно увлекательное приключение — от попыток выбраться из изоляционной тоски с помощью творчества до большого и важного проекта, от домашних посиделок к длительным автомобильным поездкам и прогулкам по заливу, от разговоров по душам к ощущению близости в общем деле. Я невероятно горжусь всеми, кто причастен к получившемуся альбому, и вижу в работе над этим проектом огромный пласт работы над собой. От каждого из участников процесса потребовалось проявить готовность выйти из зоны комфорта, окунуться во что-то неизведанное, выйти с новым знанием о себе и о том как может быть устроена творческая работа. В конечном счете, как мне кажется, об этом и альбом — о поисках себя и внутренней свободе.