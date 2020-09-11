Коллаборация года: музыканты группы «Увула» (лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2020!) объединились с московским нойз-поп-трио «Пасош» и записали в Петербурге первый совместный альбом «Снова возвращаюсь домой», релиз которого состоится уже 18 сентября на лейбле «Домашняя работа». Первым синглом стала композиция «Искать себя». «Собака.ru» показывает премьеру клипа — Новая Голландия, Финский залив и чисто петербургские вечеринки. Все как мы любим!
Премьера на «Собака.ru»: клип на первую совместную песню «Пасош» и «Увулы» «Искать себя», снятый в Петербурге
Как вспоминает гитарист «Пасош» Кирилл Городний, идея объединить две группы зародилась еще в феврале — тогда будучи на стадии желания «как-нибудь встретиться вдвоем, поджемить, может быть придумать что-то вместе» с солистом «Увулы» Алексеем Августовским. В апреле, в разгар пандемии и бурлении активности в Сети, на одном из онлайн-концертов музыканты встретились и продолжили обсуждать совместную работу. Потом были переписки с набросками песен в Telegram, редкие встречи и решение уехать на запись в Петербург — на студию «Добролет», где в создании грядущего альбома участвовал продюсер Матвей Аверин.
Кирилл Городний
Специально для «Собака.ru»:
После одного из апрельских онлайн-концертов Петар (Мартич, солист группы «Пасош», — прим. ред.) , Гриша (Драч, барабанщик «Пасош», — прим. ред.) , Лек и Степан Казарьян (арт-директор музыкального фестиваля «Боль», — прим. ред.) оказались у меня дома, и мы начали спьяну шутить — мол, если «Пасош» и «Увула» запишут совместный альбом, за сколько денег ты, Степан, готов купить его презентацию на «Боли»? Он сказал, что не видит себе такого альбома — в ответ мы, из чувства протеста, начали разгонять про то, как именно мы могли бы его сделать и почему это было бы хорошо. В итоге опьянение закончилось, а мысль осталась, и мы практически сразу взялись за ее воплощение.
Это был вдвойне необычный для группы «Пасош» опыт, потому что в отличие от «Увулы» мы никогда не записывались полностью живьем и никогда не продюсировали результат базовых сессий, двигая, множа, удаляя фрагменты и партии. Можно сказать, что Матвей лично оказал очень серьезное влияние на звучание и характер альбома, и хотя мы не во всем соглашались — это был невероятно интересный и крутой опыт.
Для каждого из нас это было невероятно увлекательное приключение — от попыток выбраться из изоляционной тоски с помощью творчества до большого и важного проекта, от домашних посиделок к длительным автомобильным поездкам и прогулкам по заливу, от разговоров по душам к ощущению близости в общем деле. Я невероятно горжусь всеми, кто причастен к получившемуся альбому, и вижу в работе над этим проектом огромный пласт работы над собой. От каждого из участников процесса потребовалось проявить готовность выйти из зоны комфорта, окунуться во что-то неизведанное, выйти с новым знанием о себе и о том как может быть устроена творческая работа. В конечном счете, как мне кажется, об этом и альбом — о поисках себя и внутренней свободе.
Алексей Августовский
Специально для «Собака.ru»:
В привычном мире ожиданий давно значилась такая культурная интеграция, но, как ни странно, реализоваться она смогла в самый непредсказуемый и нездоровый для музыкального сообщества год. Тем не менее, привязка к обстоятельствам совершенно не должна главенствовать над смысловой частью релиза. Этот проект реализован на абсолютно искренних и наивных началах, так как никто из нас не мог представить, что конечным результатом окажется полноценный альбом, где мы как музыканты раскрываемся с совершенно разных и нетипичных для нас сторон.
Релиз не посвящен времени, месту или современному культурному явлению, которое мы так хорошо чувствуем. Этот проект – абсолютная величина открытости в музыке, где слияние двух казалось бы разных коллективов возможно в таком вдохновляющем и жизнеутверждающем ключе. Это крайне знаковое событие, которое мы наверняка будем выделять на личных полках наших воспоминаний.
Никита Зеленый, режиссер
Специально для «Собака.ru»:
Первая мысль, которая может прийти в голову при просмотре клипа, что это «скейтвидео без единого трюка на скейтборде». Отчасти так оно и есть. Это обусловленно как стилистикой съемки с использованием фишай, так и в целом скейтборд-культурой, на которой я рос и частью которой являюсь до сих пор.
Мы провели с ребятами три недели в Петербурге и при мне почти всегда была камера. Поэтому материала получилось много, так что в октябре вы сможете увидеть более развернутое видео о записи альбома. А пока посмотрите, как мы проводили свободное время в кругу друзей. Ведь это видео в первую очередь о дружбе.
Фотографии: Женя Филатова, Гриша Драч, Никита Зелёный, Алексей Августовский
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