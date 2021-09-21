Фанаты группы «Алиса» жгли фаеры и выходили на дорогу на Дворцовой набережной в Петербурге. Двух нарушителей оштрафовали

Все произошло еще 18 сентября у дома 8 на Дворцовой набережной. Более 60 человек решили отпраздновать юбилей «Армии АлисА» — фанатского движения группы. Они пели песни, жгли фаеры и выходили на проезжую часть. После этого полицейские задержали несколько участников массовой сходки.

Суд посчитал, что фанаты спровоцировали пробку и создали аварийно-опасную ситуацию. Фигуранта дела Сергея Северова привлекли к ответственности по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка. Ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Сам обвиняемый отрицает свою причастность, заявив, что «просто мимо проходил», когда к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и забрали в участок.

Суд назначил подобный штраф еще одному участнику схода. Всего в суд поступило семь материалов на семь лиц. Некоторые участники несанкционированной акции все еще ждут оглашения приговора.

Напомним, комитет по культуре Петербурга проводил проверку по факту появившейся в СМИ информации о несогласованном концерте группы «Алиса» на территории киностудии «Лендок». Сам лидер группы «Алиса» Константин Кинчев обвинил Смольный в «лицемерии» и «двойных стандартах» после проверки комитета по культуре информации о несогласованном концерте в Петербурге. Музыкант возмутился ограничениями на проведение концертов и других массовых мероприятий, ведь ранее в городе состоялись Евро-2020 и «Алые паруса».