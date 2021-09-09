Хаски снова устроил себе похороны в клипе на песню «Реванш». Это саундтрек к «Петровы в гриппе»

В клипе появляются актеры, исполнившие роли в фильме «Петровы в гриппе» — Семен Серзин, Варвара Шмыкова, Юлия Ауг, Александра Ревенко и Семен Штейнберг, также в ролике снялся актер «Гоголь-центра» Александр Горчилин. На похоронах Хаски они все жестоким образом расправляются друг с другом.

Появляется в видео и сам Кирилл Серебренников. Он сыграл Деда Мороза, который беседует с Хаски — их герои сходятся на том, как устали от жизни. После этого рэпер смотрит в подзорную трубу и видит, что дальнейшие перспективы не радуют его. Зато с боем часов все оживают и садятся за стол — отмечать апокалиптичный Новый год.

Фильм «Петровы в гриппе» рассказывает историю семьи из трех человек — двух родителей и их сына. Их повседневная реальность меняется в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и реальность обретает сюрреалистические краски. Хаски играл в фильме эпизодическую роль — человека в гробу.

Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — веселый и лихорадочный карнавал с библейскими мотивами и постмодернистскими играми. В экранизации режиссер Кирилл Серебренников обходится с литературным оригиналом вольно, еще больше усиливая его абсурдистскую интонацию.

Фильм «Петровы в гриппе» уже можно посмотреть в прокате.

Напомним, в сентябре Хаски выпустил альбом «Хошхонг» — первый полноформатный релиз за 3,5 года. На пластинке-посвящении памяти бурятского поэта Нимжаила Ширабовича 16 треков, в том числе и «Реванш», музыку для которых написали композитор Бхима Юнусов, bollywoodFM, битмейкер Леша Супчик (SP4K), zavet и рэпер White Punk.

Мы не просто так сказали, что Хаски похоронил себя снова. В 2018 году он устроил в Москве собственные похороны — лежал в гробу, люди подходили к нему и целовали в лоб, все это транслировалось в Сети. До этого рэпер устроил свое «повешение» из окна отеля.