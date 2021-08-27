«Я не узнала бы весну, если бы не было тебя», — поет Муся Тотибадзе в новой композиции «Мимо ветра». Записанная совместно с рэпером Matrang, который с этой работой отошел от хип-хопа в сторону лирического попа, песня по-осеннему наполнена тоской по ушедшим дням. «И проплывают мимо ветра корабли, и вспоминает это лето наши дни».
«Для меня всегда запоминается процесс написания и записи — это путешествие. Мне кажется, с Аланом мы чудесно совпали в настроениях и образах в этой работе. А Ваня Лубенников придал этому форму», — рассказала GQ певица.
Сам Matrang в настоящее время работает сразу над двумя альбомами, выход одного из которых произойдет уже этой осенью. Пока что настраиваемся на минорный лад, а позже Matrang выпустит полноценный хип-хоп альбом.
«Объем работы колоссальный, потому что снова взялся писать всю музыку сам. А то мне уже жалко ваши уши. Недавно прошелся мимолетно по тому, что сейчас в трендах, такая печаль нашла за вас, друзья. Как-то быстро наступило время однотипной и низкосортной «новой школы». Ну ничего, разберемся», — заявил он.
Напомним, в мае 2019 года Муся Тотибадзе представила дебютный альбом «Мальчик». Пластинка насчитывает семь композиций, большинство которых Тотибадзе написала сама. В поддержку пластинки певица презентовала клип на песню «Разбегаюсь», участие в котором приняли танцовщих Сергей Полунин, комедиант Александр Гудков, актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин, Владимир Свирский и другие.
Ранее Муся Тотибадзе также выпустила клип на песню «Кто остановит этот дождь», презентованную в качестве сингла в ноябре 2020 года. В видео героиня танцует на улицах Берлина, падает в листья и с разбега — в холодное осеннее озеро. На самоизоляции певица сняла и выпустила клип на песню «Тебя». А в ноябре вышло видео на песню «В.О.Л.К.» — современная интерпретация сказки Щарля Перро от Александра Гудкова.
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