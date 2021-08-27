«Для меня всегда запоминается процесс написания и записи — это путешествие. Мне кажется, с Аланом мы чудесно совпали в настроениях и образах в этой работе. А Ваня Лубенников придал этому форму», — рассказала GQ певица.

Сам Matrang в настоящее время работает сразу над двумя альбомами, выход одного из которых произойдет уже этой осенью. Пока что настраиваемся на минорный лад, а позже Matrang выпустит полноценный хип-хоп альбом.

«Объем работы колоссальный, потому что снова взялся писать всю музыку сам. А то мне уже жалко ваши уши. Недавно прошелся мимолетно по тому, что сейчас в трендах, такая печаль нашла за вас, друзья. Как-то быстро наступило время однотипной и низкосортной «новой школы». Ну ничего, разберемся», — заявил он.