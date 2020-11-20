Волк Александр Гудков и красная шапочка Муся Тотибадзе в новом клипе на песню «В.О.Л.К.»

«Долго не могла придумать название, потому что совсем не хотелось ограничивать восприятие песни "Красной Шапочкой" или давить на возрастную аудиторию "Бабушка, прости", потому что это песня про любовь, опасность и страсть, а волк — это то дикое и желанное, чего мы все ищем. Поэтому "Вот она любовь какая" идеально передает образ трека», — делится Муся.

Напомним, в мае 2019 года Муся Тотибадзе представила дебютный альбом «Мальчик». Пластинка насчитывает семь композиций, большинство которых Тотибадзе написала сама. В поддержку пластинки певица презентовала клип на песню «Разбегаюсь», участие в котором приняли танцовщих Сергей Полунин, комедиант Александр Гудков, актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин, Владимир Свирский и другие.

Ранее Муся Тотибадзе также выпустила клип на песню «Кто остановит этот дождь», презентованную в качестве сингла в ноябре этого года. В новом видео героиня танцует на улицах Берлина, падает в листья и с разбега — в холодное осеннее озеро. А на самоизоляции певица сняла и выпустила клип на песню «Тебя».