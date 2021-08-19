Пандемия «уничтожила» профессию музыканта: Земфира призналась, что больше не верит в концерты

Она рассказала, что пандемия жестко ударила по всем, но музыкальную профессию она просто уничтожила.

«Предлагающие мне сыграть онлайн — за чей счет, господа? (Площадка/звук/свет/репетиции - все это оплачиваю я). Наверное, я отчаялась. Спасибо вам за ваши добрые слова и пожелания, но играть онлайн-концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова», — написала Земфира.

Певица отметила, что в прошлом году из намеченных восьми-девяти фестивалей состоялось только два выступления. В 2021 году концертов и вовсе провести не удалось. Певица пообещала продолжать писать музыку и рассказала о возможном участии в новом проекте режиссера и актрисы Ренаты Литвиновой, но добавила, что больше не верит в концерты. В конце Земфира призвала сделать прививку от коронавируса.

Не так давно певица выпустила альбом спустя восемь лет молчания. Пластинка «Бордерлайн» доступен на Apple Music, VK Music, Boom, iTunes, Spotify, Deeser, «СберЗвук», YouTube Music и Yandex Music, все ссылки тут.

Уже второй в этом году крупный релиз от Земфиры свалился на фанатов нежданно-негаданно, но очень вовремя – когда ажиотаж вокруг февральского «Бордерлайна» уже поутих.