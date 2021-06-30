«Стихи о неизвестном солдате»: посмотрите клип рэпера Oxxxymiron в рамках трибьюта Осипу Мандельштаму

Режиссером видео Oxxxymiron «Стихи о неизвестном солдате» выступил Дима Масейкин. В кадре, под монотонную читку рэпера, три воина из трех разных концов Земли готовятся к схватке. «Постоянные крупные и мелкие войны происходят на фоне религиозных конфликтов уже не одно столетие. А ведь религии разных конфессий призваны нести в этот мир лишь добро. Этой истории никогда не было и никогда не будет. Тут нет победителей и нет проигравших. Она ни к чему не призывает и ни к чему не обязывает. Надеюсь, люди смогут найти общий язык и силы, чтобы завершить эти многолетние противостояния», — рассказывает режиссер.

По признанию продюсера трибьют-альбома Ромы Либерова, изначально планировалось снять видео в Иерусалиме — но «в наши смутные времена въезд съемочной группы в Израиль оказался невозможным». Смоделировать пространство, не выезжая за пределы России, как раз и предложил Масейкин — он «хотел сделать это сложное дело».

«Когда я встречаю человека, разделяющего со мной величие замысла — мы действуем вместе. А когда в качестве оператора-постановщика присоединился Рома Сивожелезов, снимавший наши фильмы — мы приняли бой. Надеюсь, что луч света, который несет конец одних времен и начало других — этот Апокалипсис, о котором писал Мандельштам — связан с надеждой и справедливостью, как ни банально в такое верить. А иначе — зачем погиб сам Мандельштам и зачем работали мы?!» — резюмирует Либеров.