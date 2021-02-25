Посмотрите клип Shortparis на песню «Эта ночь непоправима» по одноименному стихотворению Осипа Мандельштама

Стихотворение «Эта ночь непоправима...» было написано Мандельштамом на погребение матери. Автор проекта трибьют-альбома «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию поэта Рома Либеров и фронтмен Shortparis Николай Комягин хотели «удержаться от прямой беды» — поэтому композиция превращает заупокойную службу в «эмоциональный блокбастер». «А клип связан драматичным триединством: войной, запустением и памятью. Финал вызывает самые суровые ассоциациями и события, которые называть не хочется — думаю, они понятны и без того. Поверх всего — буги на костях, как у всякого нового поколения в стране без памяти», — говорит Либеров.

Как вспоминают музыканты Shortparis, материал для клипа был отснят за 27-часовую смену. Последние сцены, крупные планы, снимались в девятом часу утра следующего дня в «одухотворенном, но около-истерическом состоянии». Усталость и нехватка сна отпечатались на лицах в движениях, что отразило идею клипа и дух затронутой эпохи.

«Сразу было принято решение отказаться от всех привычных нам «медиа – костылей»: работа с цветом, провокативность образов, динамичный монтаж и прочего, сосредоточившись на длинных планах и внутрикадровом движении. Желание использовать новые приемы и инструменты стало естественным продолжением интонации самого поэтического текста и образного ряда, вшитого в его междустрочье. Аскетичные и страшные удары слов и смысла, требовали соответствующего киноязыка. У нас здесь, как и при создании аранжировки, просто не было выбора», — говорят Shortparis.