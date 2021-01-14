К 130-летию поэта Осипа Мандельштама вышел музыкальный трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда». В записи пластинки приняли участие 24 исполнителя, в числе которых Леонид Агутин, Oxxxymiron, Noize MC, а также группы Shortparis и OQJAV.
Трибьют «Сохрани мою речь навсегда» включает в себя 21 оригинальную композицию на стихи Осипа Мандельштама, которые музыканты выбрали самостоятельно. В записи приняли участие Alina Pash, фронтмен группы «Нервы» Женя Мильковский, группа «Свидание», Илья Лагутенко и Кудамир Катица, Zoloto, «Курара», Shortparis, Леонид Агутин, Mgzavrebi, IOWA, певица Алина Орлова, Daniel Shake, Володя Котляров, Александр Маноцков, группы OQJAV и Tequilajazzz, Noize MC, Билли Новик и Петербургский джазовый актив, исполнительница O! Марго совместно с «Обе две», Сансара, а также Oxxxymiron.
Инициатором идеи и главным продюсером проекта выступил режиссер Рома Либеров — автор серии документальных фильмов о классиках русской литературы. В рамках трибьюта также планируется выпустить клипы на все композиции с альбома, которые будут выходить каждую неделю.
«Наш замысел родился от любви к Мандельштаму и казался невыполнимым. Но та же любовь, что его родила, дала настойчивость нам объединиться и работать, преодолевая трудности. Вышло настоящее чудо — причем, объемное: от меланхолического диско до рэп-пророчества», — говорит продюсер трибьюта Рома Либеров.
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