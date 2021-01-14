Инициатором идеи и главным продюсером проекта выступил режиссер Рома Либеров — автор серии документальных фильмов о классиках русской литературы. В рамках трибьюта также планируется выпустить клипы на все композиции с альбома, которые будут выходить каждую неделю.

«Наш замысел родился от любви к Мандельштаму и казался невыполнимым. Но та же любовь, что его родила, дала настойчивость нам объединиться и работать, преодолевая трудности. Вышло настоящее чудо — причем, объемное: от меланхолического диско до рэп-пророчества», — говорит продюсер трибьюта Рома Либеров.