«КоКоКо»: послушайте новую песню Shortparis «Структуры не выходят на улицы»

Третий студийный альбом главных новых героев музыкальной сцены страны Shortparis вышел в ночь на 1 ноября 2019 года и получил название «Так закалялась сталь». Заглавное фото новой пластинки было сделано во время съемок ноябрьской обложки журнала «Собака.ru» фотографом Игорем Клепневым. Посмотрите клип на заглавную песню с альбома — о насилии, ставшим «одним из маркеров сегодняшнего дня, отпечатавшись даже на мыслях и действиях, никак не связанных с политикой».

Ближайшие концерты Shortparis пройдут 14 ноября в петербургском клубе «А2» и 25 ноября — в московском Adrenalin Stadium.