Feduk расследует убийство Карабаса-Барабаса в клипе на совместную с Cream Soda песню «Бэнгер»

Кто убил Карабаса-Барабаса? Чтобы раскрыть преступление, за дело берется детектив Feduk — в новом клипе на совместную с Cream Soda песню «Бэнгер».
Новый клип, производством которого занималась студия «Чикен Карри», вдохновлен «Приключениями Буратино» и классическими нуарными лентами старого Голливуда. В образе Мальвины, Буратино, Пьеро и других персонажей сказки можно увидеть актрису «Гоголь-центра» Ян Гэ, Александра Гудкова, Савву Савельева, а также музыкантов Cream Soda Диму Нову и Илью Гадаева.
Расследует жестокое убийство Карабаса-барабаса сам Feduk, а главным подозреваемым оказывается Буратино, которого играет актер Денис Дорохов.
Трек «Бэнгер» вошел в альбом «ЙАЙ», презентованный в ноябре 2020 года. На пластинке, спродюсированной участниками группы Cream Soda Ильей Гадаевым и Димой Новой, 12 композиций, родившихся во время фристайлов — от мечтательного «Маяка» и хулиганистой «Легенды» до напористой «Фак опс» и ломаной «Высоко». На единственном фите, треке «Тепло», можно услышать и солистку трио Анну Романовскую.
Фотограф: Арсений Горшенин
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