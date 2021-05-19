Feduk расследует убийство Карабаса-Барабаса в клипе на совместную с Cream Soda песню «Бэнгер»

Новый клип, производством которого занималась студия «Чикен Карри», вдохновлен «Приключениями Буратино» и классическими нуарными лентами старого Голливуда. В образе Мальвины, Буратино, Пьеро и других персонажей сказки можно увидеть актрису «Гоголь-центра» Ян Гэ, Александра Гудкова, Савву Савельева, а также музыкантов Cream Soda Диму Нову и Илью Гадаева.

Расследует жестокое убийство Карабаса-барабаса сам Feduk, а главным подозреваемым оказывается Буратино, которого играет актер Денис Дорохов.