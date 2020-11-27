Feduk выпустил альбом «ЙАЙ», спродюсированный Cream Soda

«Я безумно благодарен ребятам за то, что они раскрыли меня как цветочек. Критиковали, хвалили, мотивировали глубже копать в моей голове. Поэтому тексты наполнены приколами, фишками и фристайлами и пропитаны нашей общей философией. На первый взгляд вам покажется, что в текстах есть непонятные фразы, но помните: здесь нет ничего бессмысленного. Это экспериментальная пластинка: я максимально откровенен и не стесняюсь совершенно ничего», — говорит Feduk.