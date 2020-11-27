Feduk выпустил альбом «ЙАЙ», спродюсированный Cream Soda

Feduk выпустил новый полноформатный альбом «ЙАЙ». На пластинке, спродюсированной участниками группы Cream Soda Ильей Гадаевым и Димой Новой, 12 композиций, родившихся во время фристайлов — от мечтательного «Маяка» и хулиганистой «Легенды» до напористой «Фак опс» и ломаной «Высоко». На единственном фите, треке «Тепло», можно услышать и солистку трио Анну Романовскую.
Как вспоминает Feduk, изначально планировалось записать танцевальный мини-альбом — «приятный привкус Cream Soda» вместе с читкой и мелодиями исполнителя. Однако одним танцевальным стилем ограничиться не смогли — произошла синергия на целый альбом с хип-хопом, трэпом, R&B и хаусом.
«Я безумно благодарен ребятам за то, что они раскрыли меня как цветочек. Критиковали, хвалили, мотивировали глубже копать в моей голове. Поэтому тексты наполнены приколами, фишками и фристайлами и пропитаны нашей общей философией. На первый взгляд вам покажется, что в текстах есть непонятные фразы, но помните: здесь нет ничего бессмысленного. Это экспериментальная пластинка: я максимально откровенен и не стесняюсь совершенно ничего», — говорит Feduk.
Для ребят из Cream Soda, которые уже давно горят идеей изменить поп-музыку в России, «ЙАЙ» — большой шаг в сторону продюсирования. «Мы давно задумывались, с кем бы хотели поработать в качестве продюсеров. Для нас это эксперимент, от которого мы получили огромное удовольствие: как от процесса создания, так и от нового друга в лице Феди», — рассказывают музыканты.
Послушать новый альбом Feduk «ЙАЙ» целиком можно на всех цифровых площадках.
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