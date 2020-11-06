Feduk выпустил «Бэнгер» — первый сингл с предстоящего альбома, спродюсированного Cream Soda

Трек родился из нескольких фристайловых строчек Федука во время работы над другой песней с предстоящего альбома. Для Ильи Гадаева и Димы Новы это «один из самых экспериментальных треков на альбоме» из-за его нестандартной структуры — в нем музыканты отошли от поп-форм и отсылок к легендам хаус-музыки.

Сам Feduk называет «Бэнгер» «максимально экспериментальным» треком, который отразит частичный спектр эмоций всего предстоящего альбома. «Он не суперпростой, но и суперцепляющий и понятный для всех. Это 2020 год. Это танцевальная музыка. Это романтика московских кварталов», — говорит исполнитель.