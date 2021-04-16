В Петербурге планируют создать интернет-портал для уличных музыкантов. С его помощью они будут уведомлять о выступлениях

В рамках поправок к закону об уличных музыкантах планируется установить порядок уведомления о планируемом выступлении — как отмечает депутат ЗакСа Денис Четырбок, «не путать с процедурой согласования». Для удобства музыкантов планируется создать специальный интернет-портал, через который можно будет в упрощенном порядке направить уведомление. По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, возможность запуска такой платформы он уже обсудил с руководством Комитета по информатизации и связи.

Также власти Петербурга планируют определить перечень мест, где уличные выступления не допускаются, ограничить уровень шума звукоусиливающих устройств — например, колонок, составить классификацию музыкальных инструментов, с которыми разрешается или запрещается выступать в том или ином месте — так, в ряде европейских стран в ходе уличных выступлений нельзя играть на барабанных установках, а также усилить роль творческих союзов — по аналогии с творческими мастерскими.

Заседание рабочей группы, которой предстоит разработать саму поправку к закону об уличных музыкантах в Петербурге, состоится в течение трех недель. Окончательно принять закон депутаты планируют до конца этого созыва.

Напомним, проект закона о легализации выступлений уличных музыкантов был принят депутатами ЗакСа в первом чтении в сентябре 2020 года. В ходе обсуждения законопроекта было предложено организовать порядка шести мест на Невском проспекте, где артисты смогли бы законно выступать — но время и место таких концертов им придется согласовывать. Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поддержал идею узаконить выступления уличных музыкантов. Но при условии, что Комитет по культуре должен ведомство согласовывать все их концерты.