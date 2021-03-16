Илон Маск продает NFT-токен электронного трека про NFT-токен

Основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск выпустил новый электронный трек, который посвятил NFT — технологии невзаимозаменяемых токенов. И продает его как NFT!
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Sky Cinema / Shutterstock.com
«Я продаю эту песню о NFT как NFT», — твитнул Маск, опубликовав трек. «NFT — для вашего тщеславия. Компьютеры никогда не спят — это верифицировано, это гарантировано», — поет на нем женский голос. Песню сопровождает видео с вращающейся золотистой статуэткой, на которую нанесены надписи «Приз за тщеславие», «Компьютеры никогда не спят» и аббревиатура HODL — «Hold on for dear life».
I’m selling this song about NFTs as an NFT pic.twitter.com/B4EZLlesPx— Elon Musk (@elonmusk) March 15, 2021
Из-за того, что Роскомнадзор замедлил работу Twitter, некоторые публикации не загружаются или делают это очень медленно. Для вашего удобства мы нашли трек на Soundcloud:
Илон Маск давно пробует себя на музыкальном поприще. До этого времени на его счету были всего две композиции — рэп-трек RIP Harambe о горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году, и электронный Don't Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своей энергии»). Как утверждает музыкант (да-да!), слова к ней он написал сам — и так же нашептал текст, звучащий в записи.
Констатируем помешательство на крипте: певица Граймс, электронный музыкант 3LAU и блокчейн-компания Injective Protocol заработали миллионы долларов на продаже криптоискусства. Все дело в NFT-токенах. Технология работает по принципу уникальности — каждый токен в нем невозможно подделать, разделить или незаметно заменить. Такая организация идеально подходит для того, чтобы закрепить свои авторские права и право собственности на какой-либо уникальный объект — от произведения искусства в единственном экземпляре до недвижимости.
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