Илон Маск продает NFT-токен электронного трека про NFT-токен

Илон Маск давно пробует себя на музыкальном поприще. До этого времени на его счету были всего две композиции — рэп-трек RIP Harambe о горилле Харамбе, которую застрелили в американском зоопарке в 2016 году, и электронный Don't Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своей энергии»). Как утверждает музыкант (да-да!), слова к ней он написал сам — и так же нашептал текст, звучащий в записи.

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