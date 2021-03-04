Что же такое NFT-токен? Каждая запись в блокчейне, цепи из блоков в системе биткойнов, называется токеном. В открытом блокчейне все токены равны друг другу и взаимозаменяемы. Технология Non Fungible Token (NFT) работает по принципу уникальности — каждый токен в нем невозможно подделать, разделить или незаметно заменить. Такая организация идеально подходит для того, чтобы закрепить свои авторские права и право собственности на какой-либо уникальный объект — от произведения искусства в единственном экземпляре до недвижимости.