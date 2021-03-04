Констатируем помешательство на крипте: певица Граймс, электронный музыкант 3LAU и блокчейн-компания Injective Protocol заработали миллионы долларов на продаже криптоискусства. Все дело в NFT-токенах.
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Фото: Shutterstock.com
Что же такое NFT-токен? Каждая запись в блокчейне, цепи из блоков в системе биткойнов, называется токеном. В открытом блокчейне все токены равны друг другу и взаимозаменяемы. Технология Non Fungible Token (NFT) работает по принципу уникальности — каждый токен в нем невозможно подделать, разделить или незаметно заменить. Такая организация идеально подходит для того, чтобы закрепить свои авторские права и право собственности на какой-либо уникальный объект — от произведения искусства в единственном экземпляре до недвижимости.
Воспользовавшись технологией, певица Граймс заработала 5,8 миллиона долларов менее чем за 20 минут, продав коллекцию произведений цифрового искусства под названием WarNymph. Она продала работы — 10 произведений, включая рисунки и видео — в виде тех самых невзаимозаменяемых токенов. Некоторые произведения Граймс продала в единственном экземпляре, другие — тиражом в десятки и сотни копий.
Позже блокчейн-компания Injective Protocol купила за 95 тысяч долларов трафарет Morons (White) 2007 года авторства уличного художника Бэнкси. Чтобы создать из физического произведения искусства виртуальный актив, состоящий из невзаимозаменяемых токенов, компания сожгла трафарет в прямом эфире. После этого представители Injective Protocol создали NFT с помощью проекта SuperFarm. Вскоре его выставят на продажу на торговой площадке OpenSea, все средства от продажи направят на благотворительность.
Friends!!!— ▽ (@3LAU) February 27, 2021
I just wanted you to know!
I designed & animated the song NFT visuals myself!
New student of professor @grimemonday
3 hours left! https://t.co/XNZpmgxGzM pic.twitter.com/gFzaDCb8qR
Американский электронный музыкант и диджей 3LAU еще в феврале продал первый в мире цифровой токенизированный альбом, заработав более 11,6 миллиона долларов менее чем за 24 часа. Он выставил на продажу 33 NFT-токера, к которым были привязаны треки из альбома. Каждый из участников аукциона получил свой NFT-токен. Самый дорогой, проданный по итогу за 3,6 миллиона долларов, позволял заказать у 3LAU создание трека с учетом пожеланий его владельца, получить 11 виниловых пластинок, все песни с альбома и неизданные треки.
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