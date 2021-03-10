По данным Роскомнадзора, с 2017 года Twitter не удаляет «контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». За все время ведомством было направлено более 28 тысяч требований об удалении таких твитов. По состоянию на 10 марта 2021 года остаются 3 168 материалов с запрещенной информацией.

«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года. Напомним, что в этот день, по сообщениям правоохранительных органов, было предотвращено несколько попыток совершения суицида несовершеннолетними», — говорят в Роскомнадзоре.

Первичное замедление скорости работы Роскомнадзор применил к Twitter сегодня, 10 марта. В дальнейшем замедление будет реализовано на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. В случае «продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона», а именно отказ удалять твиты с запрещенной информацией, соцсеть могут грозить другие меры — вплоть до блокировки.

По заявлению заместителя главы Роскомнадзора Владимира Логунова, замедление работы Twitter в России уже началось. Это грозит и другим крупным интернет-платформам в случае игнорирования законов РФ, а следующий кандидат на применение меры по замедлению трафика — Facebook. Пользователи Twitter начали жаловаться — многих не грузятся картинки, подолгу прогружается видео. Twitter и другие соцсети должны готовиться к блокировке в России в случае невыполнения ими требований российского законодательства, действия Роскомнадзора это не пустая угроза, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.