Свой новый анимационный клип Земфира создавала вместе со студией Playrix — вологодским разработчиком мобильных free-to-play игр. Главный герой видео тот самый Остин — дворецкий, который пытается вернуть тепло и уют в особняк своей семьи. В клипе он блуждает по пустынному и пугающему дому, в котором живут только воспоминания о замечательных, но былых временах.

За создание видео отвечала продакшн-студия Koshta совместно с режиссером Алексеем Крупником и оператором Андреем Николаевым. Playrix и Zheeshee занимались компьютерной графикой.

Сингл «Остин», вероятно, войдет в грядущий альбом Земфиры. Первый за 8 лет лонгплей певицы уже готов — и Рената Литвинова считает его гениальным. Остальные подробности пока не раскрываются. Последний на сегодняшний день альбом Земфиры «Жить в твоей голове» был выпущен в 2013 году. Послушайте также заглавную песню к фильму Литвиновой «Северный ветер», саундтрек к которому написала Земфира.