Готов новый альбом Земфиры — сообщила Рената Литвинова. Первый за 8 лет!

Новый альбом (первый за 8 лет!) российский певицы Земфиры уже готов — и Рената Литвинова считает его гениальным. Своим мнением актриса поделилась в Instagram.
«У меня для вас есть две новости — одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!», — написала Литвинова в Instagram. Остальные подробности пока не раскрываются. Добавим, что последний альбом Земфиры «Жить в твоей голове» был выпущен в 2013 году.
Ранее Земфира выпустила песню «Крым», которая стала первым релизом за два года в 2020 году. Вскоре после этого певица заявила о том, что готовит новый альбом, с которым отправится в тур.
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