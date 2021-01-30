Готов новый альбом Земфиры — сообщила Рената Литвинова. Первый за 8 лет!

«У меня для вас есть две новости — одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!», — написала Литвинова в Instagram. Остальные подробности пока не раскрываются. Добавим, что последний альбом Земфиры «Жить в твоей голове» был выпущен в 2013 году.