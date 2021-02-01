«Злой человек»: Земфира выпустила саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер»

Грядущая премьера расскажет о влиятельном женском клане, однако подробности сюжета пока не раскрываются. «Фильм о том, как царит в сердцах женщин вечный матриархат и вечное ожидание любимых мужчин, о том единственном часе, который дан любому человеку, в котором он сильнее смерти — час этот дается раз в жизни и нужно его не упустить. Как коротка жизнь и как она бессмысленна без любви», — говорит о картине Литвинова.

Главные роли в фильме «Северный ветер» исполнили Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Галина Тюнина, Антон Шагин, Ульяна Добровская, Никита Кукушкин, Манана Татибадзе и сама Рената Литвинова. Музыку к картине написала певица Земфира.

«Северный ветер» выйдет в российский прокат 6 февраля. Чтобы скрасить ожидания, посмотрите тизер фильма — о «волшебном времени, когда царил великий матриархат».

Новый альбом (первый за 8 лет!) певицы Земфиры уже готов — и Рената Литвинова считает его гениальным. Остальные подробности пока не раскрываются. Последний на сегодняшний день альбом Земфиры «Жить в твоей голове» был выпущен в 2013 году.